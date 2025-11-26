23
لبنان
فتوح: غداً ينطلق من بيروت أكبر تجمع مصرفي عربي منذ سنوات
Lebanon 24
26-11-2025
|
05:32
تنطلق في
بيروت
غداً الخميس عند الساعة ٩:٣٠ صباحاً في فندق فنيسيا ، فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي ، برعاية رئيس الجمهورية
اللبنانية
العماد جوزاف عون
، تحت عنوان: "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"، في حدث يعيد إلى بيروت حضورها العربي المالي من أوسع أبوابه.
الأمين العام
لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، اكد في حديث ل"الوكالة
الوطنية للاعلام
" أنّ انعقاد المؤتمر في بيروت هو "رسالة ثقة عربية صريحة، ودليل عملي
على استعادة
لبنان
لدوره، وأن قطاعه المصرفي قادر على النهوض واستعادة مكانته".
وأشار إلى أنّ "نوعية المشاركين هذا العام تشكل النقطة الفارقة في المؤتمر، إذ تأتي وفود مصرفية و مالية عربية وأجنبية رفيعة المستوى إلى بيروت إيماناً بدورها وموقعها." منهم وزراء مال و حكام مصارف مركزية عربية و قادة مصرفيين من
السعودية
والكويت والإمارات والبحرين وقطر . إلى جانب مشاركة مصرفية من 20 دولة عربية".
ولفت إلى أنه "سيُعقد على هامش المؤتمر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية للمرة الأولى منذ عام 2018، لبحث مشاريع استثمارية في لبنان، بينها إنشاء مركز مؤتمرات أو مركز تدريب مصرفي إقليمي، في خطوة يصفها فتوح بأنها "ترجمة عملية لدعم لبنان ومؤسساته."
واكد فتوح أنّ هذا الحضور العربي الرفيع وتكريم القيادات المصرفية في بيروت "يشكّلان دليلاً واضحاً على عودة العاصمة اللبنانية إلى دورها الطبيعي مركزاً مالياً عربياً".
