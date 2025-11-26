الرئيس القبرصي من بعبدا: ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يشكل أساساً للإستقرار الإقليمي

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إنَّ "بلاده تدرك حجم التحديات التي يُواجهها "، مؤكداً عمق العلاقة بين البلدين.

كلام خريستودوليدس جاء خلال مؤتمر صحفي عقدهُ، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، مع رئيس الجمهورية جوزاف عون أعلنا خلاله توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.

الرئيس القبرصي أكد أنَّ توقيع تلك الاتفاقية "تبعث برسالة سياسية قوية"، وقال: "لقد أنهينا الآن أمراً عالقاً مع لبنان منذ سنوات وقبرص ولبنان يواصلان تبادل الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز الاستقرار الإقليمي".



وأكد خريستودوليدس أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تشكل أساساً للاستقرار الإقليمي في منطقتنا المعقدة"، معلناً أنه "سيتم التوجه إلى البنك الدولي خلال الفترة المُقبلة لإعداد دراسة بشأن الربط الكهربائيّ مع لبنان".



وتابع: "لبنان المستقر والقوي هو الأساس لشرق أوسط ينعم بالسلام وندعم استقرار لبنان ووحدته وسيادته على أراضيه".

وجاء في كلمة الرئيس القبرصي التالي: "فخامة رئيس الجمهورية ، صديقي الجنرال جوزاف عون، إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أكون في اليوم. دواعي السرور، لأن هذه هي الزيارة الثالثة التي نتبادلها في أقل من عام، وهو حدث يعكس، من بين أمور أخرى، الروابط الوثيقة والتاريخية التي توحد بلدينا، وكذلك الصداقة الشخصية بيننا.



دواعي الفخر، لأنني هنا لسبب بالغ الأهمية وتاريخي: التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص ولبنان. إنه إنجاز استراتيجي يكرّس، بأوضح طريقة ممكنة، مستوى علاقاتنا.



أيها السيدات والسادة، اليوم، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة جداً، نبعث برسالة سياسية قوية: وهي أن قبرص ولبنان، واستناداً إلى القانون الدولي، والاتفاقية ذات الصلة للأمم المتحدة لقانون البحار، وبالطبع علاقات حسن الجوار، يواصلان الاستثمار في تعزيز الثقة والاحترام المتبادل. يواصلان الاستثمار في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي والاستقرار، لما فيه مصلحة مواطنينا والمنطقة الأوسع في .



مع الاتفاقية اليوم – وهي تاريخية، أشدد على ذلك – نُنهي أمراً عالقاً منذ سنوات عديدة ونتطلع الآن إلى وإلى ما يمكن أن تخلقه بلداننا معاً، استناداً إلى هذا الأساس.



أود أيضاً، يا صديقي فخامة الرئيس، أن أشكرك علناً اليوم لأن التوقيع على الاتفاقية ما كان ليتم لولا إرادتك السياسية وتصميمك، وكذلك مساهمة رئيس الوزراء نواف سلام، والحكومة، والقيادة السياسية في لبنان. إن الانتهاء الناجح للمفاوضات هو أيضاً نتيجة للعمل الدؤوب والمنهجي، بروح من الثقة والشفافية, للفريقيْن التفاوضيين . لذلك، أرغب اليوم في التعبير عن تقديري وامتناني لرئيسيْهما، معالي وزير النقل والأشغال العامة، السيد فايز رسامني، ومستشار الأمن القومي لجمهورية قبرص، السيد تاسوس تزيونيس. وأود أن أشكر بالطبع جميع أعضاء فريق التفاوض لجمهورية قبرص – ومعظمهم موجودون هنا اليوم- الذين ساهموا في نجاح اليوم بخبرتهم وتفانيهم.



أيها الأصدقاء،



الاتفاقية التي وقعناها للتو تعزز بشكل كبير آفاق التعاون في قطاعات حاسمة، مثل الطاقة والبنية التحتية. كما توفر اليقين القانوني والاقتصادي اللازمين، وبالطبع الأمن، للمستثمرين المحتملين، وفي الوقت نفسه تعزز جهود بلدينا لمواصلة تطوير برامجنا في مجال الطاقة. وفي الوقت ذاته، تعزز الاتفاقية آفاق التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط، وهو دائماً لصالح مواطنينا، ومع إمكانية أن تعمل منطقتنا كممر بديل للطاقة نحو . ولكن، بعيداً عن بصمتها الاقتصادية وبصمتها في مجال الطاقة، يجب أن أشدد على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها بأن مثل هذه الاتفاقيات تشكل أساساً استراتيجياً للاستقرار والأمن الإقليميين في منطقتنا الخاصة والمعقدة للغاية. واليوم، بالتصميم، والرؤية، والإيمان العميق بإمكانيات بلدينا، ومن خلال مقاربة إيجابية، نتخذ خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر أمناً، لبلدينا وللمنطقة الأوسع. في الإطار ذاته، أود أن أشير وأرحب بارتياح، بالحوار الذي بدأناه بالفعل بشأن الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان. وفي هذا الاتجاه، سنتوجه معاً في الفترة مباشرة إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة.



صديقي فخامة الرئيس، أيها السيدات والسادة،



إلى جانب التوقيع على الاتفاقية والمناقشات حول قضايا الطاقة الأوسع، أتيحت لنا اليوم الفرصة لتبادل وجهات النظر حول زيادة توسيع تعاوننا الثنائي، والتطورات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على بلدينا، والعلاقات اللبنانية-الأوروبية التي تدعمها قبرص بشكل عملي وملموس، بينما أطلعت الصديق فخامة الرئيس على آخر التطورات بشأن القضية القبرصية.



فخامة الرئيس، أود أن أكرر علناً، مرة أخرى، أننا ندرك جيداً التحديات التي يواجهها لبنان، كما أننا بالطبع نقدّر وندعم باستمرار وفعالية الجهود التي تبذلونها من اليوم الأول لانتخابكم للتعامل معها بفعالية. نرحب بتصميمكم ومساهمتكم الحاسمة في قيادة لبنان وشعبه نحو حقبة جديدة وأفضل بوضوح. واليوم أريد أن أؤكد لكم مرة أخرى، أن قبرص تظل شريككم الأكثر ثباتاً وموثوقية ويمكن التنبؤ به في هذا الجهد الكبير. في هذا الإطار، أود أن أذكر أيضاً أننا ندعم بشكل كامل استقلال لبنان وسيادته وسلامته الإقليمية، ونتطلع إلى التطبيق الكامل، من قبل جميع الأطراف، لقرارات ذات الصلة بشأن قوة اليونيفيل (UNIFIL).



علاوة على ذلك، لدينا وعي كامل بأن لبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط وشرق متوسط ينعمان بالسلام والأمن، وقبرص تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال إجراءات محددة. وفي هذا الاتجاه وبصفتنا أقرب دولة عضو في إلى المنطقة، وأيضاً في ضوء تولينا رئاسة مجلس الاتحاد في النصف الأول من عام 2026، سنعزز دورنا أكثر كقناة اتصال وكجهة لتعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي بشكل جوهري. سنواصل أن نكون رواداً في التوطيد والتطوير الأوسع لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المنطقة، مساهمين بنشاط في تعميق الحوار الاستراتيجي والإجراءات المشتركة.



أيها الأصدقاء،