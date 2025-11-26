23
لبنان
لجنة التربية واصلت درس تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية
Lebanon 24
26-11-2025
|
05:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائب
حسن مراد
، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ومقرر
اللجنة النائب
ادغار طرابلسي
والنواب :
علي خريس
،
عدنان طرابلسي
، حليمة قعقور ،
اسامة سعد
،
إيهاب حمادة
، وبلال حشيمي. كما حضر الجلسة مستشار وزيرة التربية فهمي كرامي.
وتايعت اللجنة درس اقتراح القانون
الرامي
الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.
وادخلت اللجنة بعض التعديلات تمهيداً لاستكمال
النقاش
الأسبوع المقبل .
