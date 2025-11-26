Advertisement

لبنان

لجنة التربية واصلت درس تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1447030-638997582238478801.jpg
Doc-P-1447030-638997582238478801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب : علي خريس، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور ، اسامة سعد، إيهاب حمادة، وبلال حشيمي. كما حضر الجلسة مستشار وزيرة التربية فهمي كرامي.
Advertisement

وتايعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.
 وادخلت اللجنة بعض التعديلات تمهيداً لاستكمال النقاش الأسبوع المقبل .
مواضيع ذات صلة
لجنة التربية ناقشت تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية
lebanon 24
26/11/2025 15:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
lebanon 24
26/11/2025 15:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان النيابية تواصل بحث تعديل قانون المخدرات
lebanon 24
26/11/2025 15:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تواصل درس اقتراح قانون الإعلام بحضور مرقص
lebanon 24
26/11/2025 15:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24

ادغار طرابلسي

عدنان طرابلسي

اللجنة النائب

إيهاب حمادة

قانون تنظيم

اسامة سعد

علي خريس

حسن مراد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-26
07:17 | 2025-11-26
08:25 | 2025-11-26
08:19 | 2025-11-26
08:15 | 2025-11-26
08:09 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24