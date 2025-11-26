لجنة التربية واصلت درس تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية

Advertisement

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائب ، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ومقرر والنواب : ، ، حليمة قعقور ، ، ، وبلال حشيمي. كما حضر الجلسة مستشار وزيرة التربية فهمي كرامي.وتايعت اللجنة درس اقتراح القانون الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.وادخلت اللجنة بعض التعديلات تمهيداً لاستكمال الأسبوع المقبل .