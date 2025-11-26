تحذيرٌ من "هجوم إسرائيلي على لبنان".. "مصدر سياسي" يتحدّث

نقلت قناة "الحدث" عن مصدر سياسي لبناني قوله، اليوم الأربعاء، إنَّ "الهجوم المُحتمل على أصبح شبه حتمي".

وذكر المصدر أنَّ "الحل الوحيد هو في انصياع لقرارات الحكومة وليس التهديد"، كاشفاً أنَّ "وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي حذر لبنان من عمل عسكري إسرائيليّ ضده عبر الجو والبر".