Advertisement

لبنان

تحذيرٌ من "هجوم إسرائيلي على لبنان".. "مصدر سياسي" يتحدّث

Lebanon 24
26-11-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1447032-638997584001584329.webp
Doc-P-1447032-638997584001584329.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت قناة "الحدث" عن مصدر سياسي لبناني قوله، اليوم الأربعاء، إنَّ "الهجوم الإسرائيلي المُحتمل على لبنان أصبح شبه حتمي".
Advertisement


وذكر المصدر أنَّ "الحل الوحيد هو في انصياع حزب الله لقرارات الحكومة وليس التهديد"، كاشفاً أنَّ "وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي حذر لبنان من عمل عسكري إسرائيليّ ضده عبر الجو والبر".


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، اليوم الأربعاء، إنه "في حال لم يسلم حزب الله سلاحه، فإنه لا مفرّ من العمل مُجدداً بقوة في لبنان".


وذكر كاتس في تصريح له أنَّ "الأميركيين ألزموا حزب الله على التخلي عن سلاحه حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا سيحدث"، وتابع: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعاً".


كذلك، قال كاتس إن إسرائيل ستُعيد النظر بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، مشيراً إلى أنَّ "اتفاق الحدود البحرية مع لبنان به نقاط ضعف وقضايا إشكالية".


ويأتي تصريح كاتس بعد أيامٍ على اغتيال إسرائيل رئيس أركان "حزب الله" هيثم طبطبائي إثر غارة جويّة استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية، الأحد الماضي.


وتزعم إسرائيل أن استهدافها لطبطبائي يهدف إلى إحباط مساعي "حزب الله" لترميم نفسه وقدراته العسكرية لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان العام الماضي.


إلى ذلك، قال يعقوب لابين من معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تحليل جديد إنَّ "حزب الله نقل مركز ثقله اللوجستي شمالاً إلى البقاع - شرق لبنان، كما يستخدم الأنفاق والإنتاج الذاتي لتقليل اعتماده على طرق الإمداد".


ويُعرّف التحليل توقع الجهات الدولية بأن ينزع الجيش اللبنانيسلاح حزب الله بأنه "وهم دبلوماسي خطير". وبالنظر إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد والدعم الإيراني المستمر، يُشير لابين إلى أنه لا يوجد احتمال واقعي بأن يتحدى الجيش اللبناني "حزب الله"، كما تذكر "معاريف".


ولذلك، يقول لابين، إن "مسؤولية وقف تعزيز حزب الله وتحييد تهديده الصاروخي تظل تقع بالكامل تقريباً على عاتق الجيش الإسرائيلي، وذلك في إطار مبدأ التفكيك الاستباقي والقضم الجديد الذي يطبقه الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة".
مواضيع ذات صلة
تحذير علني نادر لسياسيين من "جواسيس"
lebanon 24
26/11/2025 15:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"
lebanon 24
26/11/2025 15:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
lebanon 24
26/11/2025 15:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من جنبلاط: "رواسب نظام الأسد تهدّد لبنان"!
lebanon 24
26/11/2025 15:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

حزب الله

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-26
07:17 | 2025-11-26
08:25 | 2025-11-26
08:19 | 2025-11-26
08:15 | 2025-11-26
08:09 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24