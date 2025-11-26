23
لبنان
اجتماع للصندوق التعاوني للمختارين مع رؤساء روابط مختاري لبنان
Lebanon 24
26-11-2025
|
06:48
عقد اجتماع بدعوة من إدارة
الصندوق التعاوني
للمختارين في
لبنان
، مع رؤساء روابط مختاري في لبنان ورئيس مجلس ادارة الصندوق المختار
ابراهيم حنا
و
المدير العام
جلال كبريت
و اعضاء مجلس الادارة.
وبحث المجتمعون في تعزيز التعاون مع رؤساء الروابط و متابعة المستجدات للعمل الاختياري، بخاصة في ما يتعلق بملف الاستشفاء، جعالة طابع المختار، ضمان مابعد الولاية، متابعة الخدمات و قيمة المستحقات المقدمة من الصندوق، بالإضافة الى أمور أخرى تهم المختارين. وفي الختام، تم تشكيل اللجان لمتابعة القرارات مع ادارة الصندوق و المعنيين.
