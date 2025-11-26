اجتماع للصندوق التعاوني للمختارين مع رؤساء روابط مختاري لبنان

Advertisement

عقد اجتماع بدعوة من إدارة للمختارين في ، مع رؤساء روابط مختاري في لبنان ورئيس مجلس ادارة الصندوق المختار و و اعضاء مجلس الادارة.وبحث المجتمعون في تعزيز التعاون مع رؤساء الروابط و متابعة المستجدات للعمل الاختياري، بخاصة في ما يتعلق بملف الاستشفاء، جعالة طابع المختار، ضمان مابعد الولاية، متابعة الخدمات و قيمة المستحقات المقدمة من الصندوق، بالإضافة الى أمور أخرى تهم المختارين. وفي الختام، تم تشكيل اللجان لمتابعة القرارات مع ادارة الصندوق و المعنيين.