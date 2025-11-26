Advertisement

لبنان

اجتماع للصندوق التعاوني للمختارين مع رؤساء روابط مختاري لبنان

Lebanon 24
26-11-2025 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1447058-638997617981872101.png
Doc-P-1447058-638997617981872101.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد اجتماع بدعوة من  إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، مع رؤساء روابط مختاري في لبنان ورئيس مجلس ادارة الصندوق المختار ابراهيم حنا و المدير العام جلال كبريت و اعضاء مجلس الادارة.
Advertisement

 وبحث المجتمعون في تعزيز التعاون مع رؤساء الروابط و متابعة المستجدات للعمل الاختياري، بخاصة في ما يتعلق بملف الاستشفاء، جعالة طابع المختار، ضمان مابعد الولاية، متابعة الخدمات و قيمة المستحقات المقدمة من الصندوق، بالإضافة الى أمور أخرى تهم المختارين. وفي الختام،  تم تشكيل اللجان لمتابعة القرارات مع ادارة الصندوق و المعنيين.
مواضيع ذات صلة
علي عثمان رئيسا لرابطة مختاري قضاء بعلبك
lebanon 24
26/11/2025 15:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة مختاري زحلة: لتأهيل طريق ضهر البيدر بما يضمن السلامة العامة
lebanon 24
26/11/2025 15:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة مختاري الضنية حدّدت موعد انتخاب هيئتها الإدارية
lebanon 24
26/11/2025 15:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة ادارية جديدة لرابطة مخاتير طرابلس
lebanon 24
26/11/2025 15:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق التعاوني

صندوق التعاون

المدير العام

ابراهيم حنا

جلال كبريت

الاختيار

ابراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-26
07:17 | 2025-11-26
08:25 | 2025-11-26
08:19 | 2025-11-26
08:15 | 2025-11-26
08:09 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24