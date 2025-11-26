سلام استقبل وفداً من مجلس نقابة المحررين.. والتقى الوزير السويديّ يوهان فورشيل

استقبل الدكتور اليوم في السرايا وفدا من مجلس برئاسة النقيب القصيفي.

وتخلل اللقاء جولة أفق حول مختلف السياسية الراهن وما تقوم به الحكومة.

وفد سويدي



كذلك استقبل الرئيس سلام وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في بنجامين دوسا ووزير الهجرة في السويد يوهان فورشيل.



جمعية المبرات



واستقبل الرئيس سلام وفدا من جمعية المبرات الخيرية برئاسة مديرها العام فضل اللّه، واطلع الوفد رئيس الحكومة على نشاطات الجمعية.



طلاب



من جهة ثانية، التقى رئيس الحكومة طلاب من مدرسة -عين الذين جالوا في ارجاء السرايا واطلعوا على معالمها.