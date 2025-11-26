21
لبنان
سلام استقبل وفداً من مجلس نقابة المحررين.. والتقى الوزير السويديّ يوهان فورشيل
Lebanon 24
26-11-2025
|
07:12
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
اليوم في السرايا وفدا من مجلس
نقابة المحررين
برئاسة النقيب
جوزيف
القصيفي.
وتخلل اللقاء جولة أفق حول مختلف
القضايا
السياسية الراهن وما تقوم به الحكومة.
وفد سويدي
كذلك استقبل الرئيس سلام وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في
السويد
بنجامين دوسا ووزير الهجرة في السويد يوهان فورشيل.
جمعية المبرات
واستقبل الرئيس سلام وفدا من جمعية المبرات الخيرية برئاسة مديرها العام
السيد محمد
باقر
فضل اللّه، واطلع الوفد رئيس الحكومة على نشاطات الجمعية.
طلاب
من جهة ثانية، التقى رئيس الحكومة طلاب من مدرسة
الحكمة
-عين
سعادة
الذين جالوا في ارجاء السرايا واطلعوا على معالمها.
