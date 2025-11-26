Advertisement

لبنان

سلام استقبل وفداً من مجلس نقابة المحررين.. والتقى الوزير السويديّ يوهان فورشيل

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1447079-638997632727133052.jpg
Doc-P-1447079-638997632727133052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا وفدا من مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي.
Advertisement
وتخلل اللقاء جولة أفق حول مختلف القضايا السياسية الراهن وما تقوم به الحكومة.
 
 
وفد سويدي

كذلك استقبل الرئيس سلام وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في السويد بنجامين دوسا ووزير الهجرة في السويد يوهان فورشيل.

جمعية المبرات

واستقبل الرئيس سلام وفدا من جمعية المبرات الخيرية برئاسة مديرها العام السيد محمد باقر فضل اللّه، واطلع الوفد رئيس الحكومة على نشاطات الجمعية.

طلاب

من جهة ثانية، التقى رئيس الحكومة طلاب من مدرسة الحكمة -عين سعادة الذين جالوا في ارجاء السرايا واطلعوا على معالمها.
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل وفداً من رابطة "كاريتاس" والتقى بالنائب عدنان طرابلسي
lebanon 24
26/11/2025 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق ووفداً من بلديّات عكار
lebanon 24
26/11/2025 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل رئيس جامعة روح القدس ووفداً من نقابة أصحاب المطاعم
lebanon 24
26/11/2025 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل سفير أميركا الجديد لدى لبنان.. والتقى وفدًا كبيرًا من شركة "Morgan Stanley"
lebanon 24
26/11/2025 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

نقابة المحررين

مجلس الوزراء

السيد محمد

نواف سلام

رئيس سلام

السويدي

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24