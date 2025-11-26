Advertisement

لبنان

اللواء شقير استقبل رئيس جامعة روح القدس ووفداً من نقابة أصحاب المطاعم

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1447080-638997633531844080.jpg
Doc-P-1447080-638997633531844080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه صباح اليوم رئيس جامعة روح القدس - الكسليك الأب البروفسور جوزف مكرزل يرافقه كل من المستشار الأول البروفسور نعمة عازوري والمستشار الإعلامي الاستاذ داني حداد وتَّم البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement
 
كما استقبل وفداً من نقابة أصحاب المطاعم برئاسة السيد طوني الرامي في زيارة تعارف.
 
Image
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق ووفداً من بلديّات عكار
lebanon 24
26/11/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل سفيرة لبنان في قبرص
lebanon 24
26/11/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل وفد جمعية Rethinking Lebanon وتسلّم درعًا تقديريًا
lebanon 24
26/11/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد
lebanon 24
26/11/2025 18:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة أصحاب المطاعم

المدير العام للأمن

المستشار الإعلامي

المدير العام

طوني الرامي

رئيس جامعة

صباح اليوم

حسن شقير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24