Advertisement

لبنان

ميقاتي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار: لتنفيذه بحذافيره وتثبيت اتفاقية الهدنة

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1447082-638997635604384186.jfif
Doc-P-1447082-638997635604384186.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكر الرئيس نجيب ميقاتي "استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان"، واصفاً مواصلة احتلال إسرائيل لنقاط في جنوب لبنان وإنشاء مناطق عازلة بـ"العدوان الموصوف".
Advertisement
 

وأكد ميقاتي أن "الأولوية اليوم هي لإخراج اسرائيل من النقاط  المحتلة"، مؤكداً أن "هذا الامر يتم بطريقة واحدة هي المفاوضات وتشكيل لجنة امنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، ونقاط الحدود اللبنانية الجنوبية، وعندها يصبح الانسحاب الاسرائيلي تلقائياً الى ما وراء الحدود، وهذا الامر يتطلب ضمانات دولية او اممية من اجل ضمان حصول استقرار طويل المدى على الحدود الجنوبية".
 

كلام ميقاتي جاء في بيانٍ صادر عنه في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع تفاهم وقف إطلاق النار لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ أكد أنّ "وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراض لبنانية تقدم اليها في الفترة الماضية، وتنفيذ تفاهم وقف اطلاق النار بحذافيره، هو الأساس لبدء العمل الصحيح لإعادة الاستقرار، بدءا من جنوب الليطاني وكل الأراضي اللبنانية".
 

كذلك، دعا ميقاتي إلى "وضع الخلافات جانباً"، مشدداً على أن "التضامن في هذه اللحظات المصيرية من عمر لبنان، يمثل أقوى رد على العدوان الإسرائيلي".
وفي ما يلي نص بيان ميقاتي:


صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
 
 
تحل غدا الخميس، في السابع والعشرين من تشرين الثاني، الذكرى الاولى لتوقيع تفاهم وقف اطلاق النار لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
 

وبعد عام على هذا التفاهم، الذي جرى بدعم من  الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية عدة ، لا تزال العمليات العسكرية الاسرائيلية مستمرة ضد لبنان مما ادى الى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، والى المزيد من الدمار على نطاق واسع لا سيما في الجنوب، ما يمنع ابناء الارض من العودة الى منازلهم وقراهم ويجعل الذين غامروا بالعودة عرضة في كل لحظة للقتل والتشريد.
 

إن تفاهم وقف اطلاق النار الذي وافقت حكومتنا السابقة  على آليته التنفيذية ، كان بهدف تنفيذ القرار 1701 برعاية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واشرافهما. ولكن المؤسف ان اسرائيل تواصل احتلال نقاط  جديدة في الجنوب وتقوم بعدوان موصوف وبانشاء مناطق عازلة. من هنا اعتبر أن الأولوية اليوم هي لاخراج اسرائيل من النقاط  المحتلة ، وهذا يتم بطريقة واحدة هي  المفاوضات وتشكيل لجنة امنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، ونقاط الحدود اللبنانية الجنوبية، وعندها يصبح الانسحاب الاسرائيلي تلقائياً الى ما وراء الحدود، وهذا الامر يتطلب ضمانات دولية او اممية من اجل ضمان حصول استقرار طويل المدى على الحدود الجنوبية. 


ان وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراض لبنانية تقدم اليها في الفترة الماضية، وتنفيذ تفاهم وقف اطلاق النار بحذافيره، هو الأساس لبدء العمل الصحيح لإعادة الاستقرار ، بدءا من جنوب الليطاني وكل الأراضي اللبنانية.


مسؤوليتنا الوطنية في هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية تتطلب وضع الخلافات السياسية ، والمواقف المتباعدة ، والخياراتِ المتباينة جانبا لكي نلتقي جميعاً على ما يصونُ الوطنَ ويحميه ويقوي منعته.

تضامنَنا اليومَ في هذه اللحظاتِ المصيريّة مِنْ عمرِ الوطن هو أقوى ردّ على العدوانِ الاسرائيليِّ.
 

ان ما حصلَ في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت قبل ايام وفي عددٍ مِنَ المناطق ، خيرُ دليلٍ على حقيقةِ الاهدافِ الاسرائيليَّةِ المبيَّتة. ورغم ذلك لا خيار لنا الا التمسك بالشرعية الدولية والقانون الدولي. من هذا المنطلق تأتي دعوتنا  مجددا الدول المعنية بتفاهم وقف اطلاق النار  للعمل  على وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية. 

إن الإستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي لن يعود إليها الأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية، وحماية وطننا وأرضنا وسيادتنا وصون كرامة أهلنا الذين صمدوا ذوداً عن أهلهم وأرضهم.
وحدتنا خلاصنا، وبسلامة الجنوب وأهله تكون سلامة كل الوطن وجميع أبنائه.
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل: وافقت حكومتنا السابقة على آليته التنفيذية بهدف تنفيذ القرار 1701 برعاية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واشرافهما
lebanon 24
26/11/2025 18:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقر المرحلة الأولى من اتفاق غزة ووقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ
lebanon 24
26/11/2025 18:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
lebanon 24
26/11/2025 18:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ
lebanon 24
26/11/2025 18:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24