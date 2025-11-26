Advertisement

لبنان

لمُواكبة زيارة البابا إلى لبنان... هذا ما أعلنته "تاتش"

Lebanon 24
26-11-2025 | 08:09
Doc-P-1447103-638997666614368114.jpg
Doc-P-1447103-638997666614368114.jpg photos 0
صدر عن شركة تاتش البيان التالي:
 
مواكبةً للزيارة الرسولية التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، اتخذت شركة تاتش بالتنسيق مع وزير الاتصالات شارل الحاج، سلسلة إجراءات وتدابير على صعيد تعزيز إرسال الشبكة وخدمة البيانات الخليوية، كما على صعيد خدمة الزبائن.
في ما يخص خدمة الزبائن، ستفتح الشركة مراكز خدمتها في فرعي جونيه وجبيل والمركز الأساسي في مقرها الرئيسي في بيروت يومي 1 و 2 كانون الاول، بالإضافة إلى نقطة تواجدها في مطار بيروت التي ستفتح استثنائياً نهار الأحد الواقع فيه 30 تشرين الثاني.


أما في ما يتعلّق بالشبكة، فقد وضعت شركة تاتش في الخدمة 4 محطات نقّالة MBTS في الموقع المخصّص للاحتفال بالقدّاس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت في 2 كانون الثاني ومحطة خامسة في ساحة الشهداء، وعمدت إلى تعزيز خدمتَي التخابر والبيانات وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لخدمة العدد المتوقّع للحضور. في السياق ذاته، عملت الفرق التقنية على تحسين خدمة الشبكة في كل محطات الزيارة الأساسية في عنايا وحريصا وبكركي والقصر الجمهوري. على أن يبقى مهندسو الشركة والفرق الفنية على

أهبة الاستعداد على مدار الساعة لضمان تأمين الخدمة الأفضل في كل المواقع. كما سيتم توفير خدمة الجيل الخامس 5G في القصر الجمهوري.


وبهذه المناسبة رحّب كريم سليم سلام، رئيس مجلس إدارة شركة تاتش المدير العام "بالزيارة التاريخية التي يخص بها الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر لبنان، وهي لحظة نادرة للوحدة الوطنية والإلهام". وتابع: "هذه الزيارة ليست حدثاً عابراً، وانطلاقاً من مسؤوليتنا قمنا بتسخير إمكانياتنا لدعم نجاح هذا الحدث الوطني، وللمساهمة في توفير أفضل جودة لخدمات الاتصالات والبيانات على شبكتنا. إن كل فرق عملنا تعمل بلا كلل استعداداً لهذه الزيارة العظيمة، وجميعها مجنّدة لأداء الدور المطلوب منها في شتى المجالات وللنجاح في مهمتها".

وأعرب سلام عن فخره "بأن تكون شركة تاتش جزءاً فعالاً في هذه المرحلة التاريخية، ونأمل أن تفتح هذه الزيارة عهداً جديداً من التضامن والسلام لبلدنا لبنان".


وبالتوازي، استحدثت الشركة باقةً بدولار واحد يحتوي على ساعة تخابر و 3GB انترنت، يستطيع المستخدمون الاستفادة منها بين 28 تشرين الثاني و2 كانون الأول.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24