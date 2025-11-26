Advertisement

لبنان

جابر استقبل الوفد الألماني الرسمي: نُعرب عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا

Lebanon 24
26-11-2025 | 08:27
Doc-P-1447109-638997680245370092.png
Doc-P-1447109-638997680245370092.png photos 0
استقبل وزير المالية ياسين جابر الوفد الألماني الرسمي الذي يزور لبنان، في إطار اللقاءات التي يعقدها حيال المفاوضات اللبنانية– الألمانية المرتبطة بالتعاون الإنمائي التي تُعقد في بيروت بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين لبنان وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات التنمية المختلفة.
وقد خُصِّص اللقاء الذي عُقِد في مكتب وزير المالية بمشاركة المختصين في الوزراة في بحث السبل الآيلة إلى معالجة التحديات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإنشاء المكاتب التابعة للجهات والمؤسسات التنموية الألمانية في لبنان، بما يسهّل مهامها ويعزّز قدرتها على تنفيذ برامجها وفق أعلى درجات الفاعلية.


وقد تمّ التطرق الى موضوع الإعفاءات الخاصة بمشاريع التعاون الإنمائي الألمانية القائمة والمستقبلية في لبنان، في مختلف الوزارات والإدارات اللبنانية، وذلك بهدف إزالة أي عراقيل قد تعيق تنفيذ المشاريع المموّلة من الجانب الألماني وتسهيل عمل الفرق الميدانية.

وقد أكد الوزير جابر حرص وزارة المالية على توفير كل المتطلبات الإدارية والقانونية التي تضمن استمرارية الشراكة بين لبنان وألمانيا و على ضرورة تفعيل دورها الحيوي في دعم أولويات لبنان التنموي، معرباً عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا، سواء عبر برامج التنمية أو المساعدات التقنية والإنسانية، خصوصاً في الظروف التي يمرّ بها.
