جابر استقبل الوفد الألماني الرسمي: نُعرب عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا

Advertisement

استقبل الوفد الألماني الرسمي الذي يزور ، في إطار اللقاءات التي يعقدها حيال المفاوضات اللبنانية– المرتبطة بالتعاون الإنمائي التي تُعقد في بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين لبنان وجمهورية الاتحادية في مجالات التنمية المختلفة.وقد خُصِّص اللقاء الذي عُقِد في المالية بمشاركة المختصين في الوزراة في بحث السبل الآيلة إلى معالجة التحديات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإنشاء المكاتب التابعة للجهات والمؤسسات التنموية الألمانية في لبنان، بما يسهّل مهامها ويعزّز قدرتها على تنفيذ برامجها وفق أعلى درجات الفاعلية.وقد تمّ التطرق الى موضوع الإعفاءات الخاصة بمشاريع التعاون الإنمائي الألمانية القائمة والمستقبلية في لبنان، في مختلف الوزارات والإدارات ، وذلك بهدف إزالة أي عراقيل قد تعيق تنفيذ المشاريع المموّلة من الجانب الألماني وتسهيل عمل الفرق الميدانية.وقد أكد الوزير جابر حرص على توفير كل المتطلبات الإدارية والقانونية التي تضمن استمرارية الشراكة بين لبنان وألمانيا و على ضرورة تفعيل دورها الحيوي في دعم أولويات لبنان التنموي، معرباً عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا، سواء عبر برامج التنمية أو المساعدات التقنية والإنسانية، خصوصاً في الظروف التي يمرّ بها.