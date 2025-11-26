Advertisement

لبنان

بالصورة... رسالة بخطّ اليدّ من أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم

Lebanon 24
26-11-2025 | 08:32
وجه  الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، رسالة بخط اليد، إلى "التعبويين المجاهدين"، ‏في يوم التعبئة السنوي:، جاء فيها :
"طريقكم الإسلام، وعلو مقامكم بالتقوى، ونجاحكم بأن تكونوا الصادقين بإيمانكم، وحبل نجاتكم بالولاية، ‏وانتظاركم الفرج يكون على خط الإمام الخميني (قدس سره)، وقيادة الولي الإمام الخامنئي (دام ظله)، ونهج ‏سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، في مسار المقاومة. ‏

بسلوككم وأدائكم تصنعون حياتكم في اتجاهين متلازمين بفعالية وإتقان: ‏
‏1- تصنعون حياتكم المادية بالعلم والعمل المعيشي والزواج والتربية في إطار الحياة الطيبة. ‏
‏2- وتصنعون حياتكم المعنوية بالعبادة والجهاد وملازمة الجماعة وخدمة الناس. ‏

يا أبناء التعبئة المجاهدين..‏

هذه الطريق مفتوحة على الزيادة: "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم"، ونتيجتها إحدى الحسنين في ‏كل مواقع حضوركم، فكل حياة التعبوي مقاومة، وأينما تحرك وسعى فهو مقاومة. كل ساحات جهادكم ‏مقاومة في المدرسة والجامعة والمهنة والإدارة والحقل والميدان. ‏

مهما اشتدت الأزمات ستنفرج، وستنتهي جولة باطل العدوان الإسرائيلي - الأميركي، قال رسول الله (صلى ‏الله عليه وآله وسلم): "إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا".‏

واعلموا أن النصر نصران: نصر في القلب، ونصر على الأعداء، فمن انصر في قلبه وإيمانه، انتصر حتما ‏على عدوه ولو بعد حين. ‏

ثابروا لتنالوا شرف العزة، "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين". إن حزب الله ومقاومته الإسلامية وتعبئته حملة ‏راية الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) نحو العدل وربح الدارين. ‏

قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): "تزل الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك، تد في ‏الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه".‏

هنيئا لكم يومكم أيها التعبويون وكل أيامكم تعبئة. والسلام".
 
 
 
