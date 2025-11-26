بالصورة... رسالة بخطّ اليدّ من أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم

Advertisement

وجه ل" " الشيخ نعيم ، رسالة بخط اليد، إلى "التعبويين المجاهدين"، ‏في يوم التعبئة السنوي:، جاء فيها :"طريقكم الإسلام، وعلو مقامكم بالتقوى، ونجاحكم بأن تكونوا الصادقين بإيمانكم، وحبل نجاتكم بالولاية، ‏وانتظاركم الفرج يكون على خط الإمام الخميني (قدس سره)، وقيادة الإمام الخامنئي (دام ظله)، ونهج ‏سيد الأمة (رضوان الله عليه)، في مسار . ‏بسلوككم وأدائكم تصنعون حياتكم في اتجاهين متلازمين بفعالية وإتقان: ‏‏1- تصنعون حياتكم المادية بالعلم والعمل المعيشي والزواج والتربية في إطار الحياة الطيبة. ‏‏2- وتصنعون حياتكم المعنوية بالعبادة والجهاد وملازمة الجماعة وخدمة الناس. ‏يا أبناء التعبئة المجاهدين..‏هذه الطريق مفتوحة على الزيادة: "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم"، ونتيجتها إحدى الحسنين في ‏كل مواقع حضوركم، فكل حياة التعبوي مقاومة، وأينما تحرك وسعى فهو مقاومة. كل ساحات جهادكم ‏مقاومة في المدرسة والجامعة والمهنة والإدارة والحقل والميدان. ‏مهما اشتدت الأزمات ستنفرج، وستنتهي جولة باطل العدوان - الأميركي، قال رسول الله (صلى ‏الله عليه وآله وسلم): "إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا".‏واعلموا أن النصر نصران: نصر في القلب، ونصر على الأعداء، فمن انصر في قلبه وإيمانه، انتصر حتما ‏على عدوه ولو بعد حين. ‏ثابروا لتنالوا شرف العزة، "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين". إن حزب الله ومقاومته الإسلامية وتعبئته حملة ‏راية الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) نحو العدل وربح الدارين. ‏قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): "تزل الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك، تد في ‏الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه".‏هنيئا لكم يومكم أيها التعبويون وكل أيامكم تعبئة. والسلام".