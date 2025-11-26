Advertisement

لبنان

خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1447121-638997710867158834.png
Doc-P-1447121-638997710867158834.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس أمين الجميّل في مستشفى "أوتيل ديو" – الأشرفية، واطمأنّ إلى وضعه الصحّي.
Advertisement
 
وتمنى عون لجميّل الشفاء العاجل بعد العملية الجراحية التي خضع لها. 
مواضيع ذات صلة
شاعر لبنانيّ في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة (فيديو)
lebanon 24
26/11/2025 18:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
lebanon 24
26/11/2025 18:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة... ماذا كشف شاعرٌ لبنانيّ عن وضعه الصحيّ؟
lebanon 24
26/11/2025 18:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان
lebanon 24
26/11/2025 18:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

الأشرفية

الجمهوري

جمهورية

الجراح

العاج

جوزاف

أوتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24