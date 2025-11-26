خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى

زار رئيس الجمهورية العماد الرئيس أمين الجميّل في مستشفى "أوتيل ديو" – ، واطمأنّ إلى وضعه الصحّي.

وتمنى عون لجميّل الشفاء العاجل بعد العملية الجراحية التي خضع لها.