Advertisement

لبنان

لجنة المال تُعلّق مواد ضريبية

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1447122-638997712620805336.jpg
Doc-P-1447122-638997712620805336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لمتابعة درس مشروع موازنة العام ٢٠٢٦، في حضور وزير المال ياسين جابر والنواب: الان عون، فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، بلال عبد الله، ايهاب مطر، جهاد الصمد، رازي الحاج، غازي زعيتر، أمين شري، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، سليم عون، حسن فضل الله، جميل السيد، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، ملحم خلف، حليمة قعقور، قاسم هاشم، مارك ضو.
Advertisement

كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل.

وأشار رئيس لجنة المال والموازنة الى أن "لجنة المال قررت تعليق المواد ٢٨، ٢٩ و ٣٠ من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء إلزام أشخاص من القانون العام و/ بعض المكلفين إضافة نسبة ٣٪؜ على حساب الضريبة قبل استحقاقها وطلبت من وزارة المال إعادة النظر بالمواد".

وقال "لجنة المال ستتابع غداً اجتماعاتها لمناقشة المواد المتبقية في فصل التعديلات الضريبية للانتقال بعدها إلى اعتمادات الموازنة بدءاً من رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء".

اضاف "لا بد من تذكير الحكومة بأننا لا زلنا من دون حسابات مالية مدققة منذ التسعينات بمخالفة دستورية واضحة للمادة ٨٧ من الدستور بالرغم من كل الوعود الحكومية من ٢٠١٦ وحتى اليوم".

واعتبر "إن اقرار الموازنات من دون حسابات مالية سنوية مدققة كمن يعطي السلطة التنفيذية "شكاً على بياض" ويمنع المحاسبة والمساءلة عنها وهذا ما ساهم بشكل أساسي بتفشي الهدر المالي وتالياً الانهيار الذي حصل وتبديد اموال اللبنانيين.وسيكون لي كلمة بعد جلسة الغد بهذا الخصوص".
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
lebanon 24
26/11/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
lebanon 24
26/11/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تُكمل مناقشة الموازنة ورفض قاطع لأي رسوم جديدة
lebanon 24
26/11/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تتابع دراسة موازنة 2026
lebanon 24
26/11/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مجلس الوزراء

علي حسن خليل

عبد الله

الجمهوري

علي حسن

جمهورية

الدستور

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24