لبنان

سلام استقبل وزير خارجية مصر: الجيش يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:58
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء متابعة الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الجانبين في اجتماع اللجنة العليا اللبنانية–المصرية، وسبل الإسراع في تفعيلها.
كما جرى استعراض التطوّرات في لبنان والمنطقة والوضع في غزة. وأكد وزير الخارجية المصري مواصلة بلاده بذل كل جهد ممكن لحماية لبنان، وشدّد على أهمية دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته للقيام بالمهام الموكلة إليه، مجدّدًا تأييد القاهرة لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار الرئيس سلام إلى أنّ الجيش اللبناني يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات الحكومة، إلا أنّ إسرائيل تستمر في خرق الاتفاق من خلال الاعتداءات اليومية واحتلال عدد من النقاط في الجنوب. ولفت الرئيس سلام إلى أنّه يثمّن جميع الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد.
 
 
قرانوح
 
 
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواق سلام سفير لبنان المعين لدى المملكة العربية السعودية علي قرانوح، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
 
 
مكاوي

كما استقبل الرئيس سلام محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي .
