لبنان

اللبنانية الأولى شاركت في فعاليات مؤتمر "وايز" في الدوحة

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:14
تلبية لدعوة شخصية من الشيخة موزا بنت ناصر، حضرت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، فعاليات مؤتمر "وايز" الذي عقد في الدوحة، وشاركت في ندوة حول التربية الوطنية والتعليم مع السيدة الاولى النيجيرية والسيدة الاولى السورية، حيث ركزت السيدة عون على اهمية التعليم الذي هو الاساس في بناء الاوطان، لافتة الى اهمية مشروع "مدرسة المواطنية" الذي يرسخ الانتماء الوطني ويبرز قدرة الشباب على البناء.
وعرضت السيدة عون للظروف الصعبة التي مرّ بها الشباب اللبناني، ودفعت اعداداً من الشباب لمغادرة لبنان والعودة موسمياً اليه، وفي كل مرة يعودون فيها الى الوطن يقوى الامل بالمستقبل، لكن عندما يغادرون مع انتهاء العطل، يتراجع هذا الامل ويتضاءل ايمان هؤلاء الشباب بوطنهم والثقة بمستقبلهم فيه.

واكدت السيدة عون على ان لا تراجع عن تعميم ثقافة المواطنة لانها كفيلة باعادة ثقة الجيل الشاب ببلده.

وخلال وجودها في قطر، زارت اللبنانية الاولى المدرسة اللبنانية في الدوحة، والتقت عائلات الطلاب وادارة المدرسة والمعلمات، واثنت على الجهود المبذولة لجمع شمل اللبنانيين في الدوحة والاهتمام بأولادهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
