اللبنانية الأولى شاركت في فعاليات مؤتمر "وايز" في الدوحة

تلبية لدعوة شخصية من بنت ناصر، حضرت الاولى السيدة نعمت عون، فعاليات مؤتمر "وايز" الذي عقد في ، وشاركت في ندوة حول التربية الوطنية والتعليم مع السيدة الاولى والسيدة الاولى ، حيث ركزت السيدة عون على اهمية التعليم الذي هو الاساس في بناء الاوطان، لافتة الى اهمية مشروع "مدرسة المواطنية" الذي يرسخ الانتماء الوطني ويبرز قدرة الشباب على البناء.وعرضت السيدة عون للظروف الصعبة التي مرّ بها الشباب اللبناني، ودفعت اعداداً من الشباب لمغادرة والعودة موسمياً اليه، وفي كل مرة يعودون فيها الى الوطن يقوى الامل بالمستقبل، لكن عندما يغادرون مع انتهاء العطل، يتراجع هذا الامل ويتضاءل ايمان هؤلاء الشباب بوطنهم والثقة بمستقبلهم فيه.واكدت السيدة عون على ان لا تراجع عن تعميم ثقافة المواطنة لانها كفيلة باعادة ثقة الجيل الشاب ببلده.وخلال وجودها في قطر، زارت اللبنانية الاولى المدرسة اللبنانية في الدوحة، والتقت عائلات الطلاب وادارة المدرسة والمعلمات، واثنت على الجهود المبذولة لجمع شمل اللبنانيين في الدوحة والاهتمام بأولادهم.