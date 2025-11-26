21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللبنانية الأولى شاركت في فعاليات مؤتمر "وايز" في الدوحة
Lebanon 24
26-11-2025
|
10:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلبية لدعوة شخصية من
الشيخة موزا
بنت ناصر، حضرت
اللبنانية
الاولى السيدة نعمت عون، فعاليات مؤتمر "وايز" الذي عقد في
الدوحة
، وشاركت في ندوة حول التربية الوطنية والتعليم مع السيدة الاولى
النيجيرية
والسيدة الاولى
السورية
، حيث ركزت السيدة عون على اهمية التعليم الذي هو الاساس في بناء الاوطان، لافتة الى اهمية مشروع "مدرسة المواطنية" الذي يرسخ الانتماء الوطني ويبرز قدرة الشباب على البناء.
Advertisement
وعرضت السيدة عون للظروف الصعبة التي مرّ بها الشباب اللبناني، ودفعت اعداداً من الشباب لمغادرة
لبنان
والعودة موسمياً اليه، وفي كل مرة يعودون فيها الى الوطن يقوى الامل بالمستقبل، لكن عندما يغادرون مع انتهاء العطل، يتراجع هذا الامل ويتضاءل ايمان هؤلاء الشباب بوطنهم والثقة بمستقبلهم فيه.
واكدت السيدة عون على ان لا تراجع عن تعميم ثقافة المواطنة لانها كفيلة باعادة ثقة الجيل الشاب ببلده.
وخلال وجودها في قطر، زارت اللبنانية الاولى المدرسة اللبنانية في الدوحة، والتقت عائلات الطلاب وادارة المدرسة والمعلمات، واثنت على الجهود المبذولة لجمع شمل اللبنانيين في الدوحة والاهتمام بأولادهم.
مواضيع ذات صلة
السيّدة الأولى شاركت في مؤتمر "أنا لبنانية عربية"
Lebanon 24
السيّدة الأولى شاركت في مؤتمر "أنا لبنانية عربية"
26/11/2025 18:57:07
26/11/2025 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عون شارك في مؤتمر "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
Lebanon 24
عون شارك في مؤتمر "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
26/11/2025 18:57:07
26/11/2025 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى اطلقت برنامج "جيل المواطنية" و"مدرسة المواطنية" كأولى ركائزه
Lebanon 24
اللبنانية الأولى اطلقت برنامج "جيل المواطنية" و"مدرسة المواطنية" كأولى ركائزه
26/11/2025 18:57:07
26/11/2025 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
Lebanon 24
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
26/11/2025 18:57:07
26/11/2025 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخة موزا
النيجيرية
نعمة عون
المستقبل
لبنان وا
السورية
النيجير
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة.. توقيف طبيب لتسهيله نشاط عصابة بيع ونقل المواليد بطرق غير قانونية
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف طبيب لتسهيله نشاط عصابة بيع ونقل المواليد بطرق غير قانونية
11:30 | 2025-11-26
26/11/2025 11:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
Lebanon 24
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
11:17 | 2025-11-26
26/11/2025 11:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان
Lebanon 24
الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان
11:15 | 2025-11-26
26/11/2025 11:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"
Lebanon 24
ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"
11:06 | 2025-11-26
26/11/2025 11:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة اغتيال طبطبائي: اسرائيل تريد عرقلة المبادرات
Lebanon 24
لحظة اغتيال طبطبائي: اسرائيل تريد عرقلة المبادرات
11:01 | 2025-11-26
26/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:30 | 2025-11-26
بالصورة.. توقيف طبيب لتسهيله نشاط عصابة بيع ونقل المواليد بطرق غير قانونية
11:17 | 2025-11-26
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
11:15 | 2025-11-26
الراعي تلقى اتصالاً من عبد العاطي وشكر مصر على دعمها للبنان
11:06 | 2025-11-26
ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"
11:01 | 2025-11-26
لحظة اغتيال طبطبائي: اسرائيل تريد عرقلة المبادرات
10:49 | 2025-11-26
سلام: "حزب الله" يتمسك بسلاحه ما لم تغادر إسرائيل
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 18:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24