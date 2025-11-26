Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة أطلقت حملة توزيع الاشجار على مزارعي عكار

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:30
Doc-P-1447145-638997751500419501.jpg
Doc-P-1447145-638997751500419501.jpg photos 0
أطلقت وزارة الزراعة حملة توزيع الأشجار المثمرة  على المزارعين والحرجية على البلديات والجمعيات في محافظة عكار، شملت توزيع آلاف الأغراس المثمرة والحرجية، في خطوة تأكيدية على دعم الوزارة للقطاع الزراعي في المنطقة. 
وأشرف على تنفيذ هذه الحملة رئيس مصلحة الزراعة في عكار المهندس طه مصطفى، الذي تابع عملية التوزيع لضمان وصول الشتول إلى مستحقيها، وذلك بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، الذي شدد على "أهمية دعم صمود المزارع اللبناني في أرضه". 

وقال المصطفى:" الحملة استهدفت  1000 مزارع زيتون من مختلف القرى والبلدات العكارية، مقدمة لهم دعما ملموسا يساهم في زيادة دخلهم واستدامة أراضيهم".

وبلغ العدد الإجمالي للأشجار الموزعة 20 ألف شجرة زيتون، وهي الشجرة الرمزية التي تشتهر بها المنطقة، بالإضافة إلى حوالي ٣٠٠٠٠ شجرة حرجية  من أشجار الصنوبر والسنديان والكينا والكازورينا والسرو توزعت على عدد كبير من البلديات ولاتحادات والجمعيات والافراد الحرجية الهامة لتعزيز التنوع البيولوجي والغطاء الأخضر في المحافظة.

 وأكد المصطفى " أن الهدف الأساسي  لهذه الحملة هو تثبيت المزارع في أرضه، من خلال تزويده بأصول إنتاجية ذات قيمة اقتصادية وبيئية طويلة الأجل، مما يشكل خط دفاع اقتصادي واجتماعي ضد الهجرة والتخلي عن الأراضي الزراعية".

وقد عبر المزارعون المستفيدون عن "بالغ شكرهم وتقديرهم لوزارة الزراعة والوزير نزار هاني"، مؤكدين "أن هذه الجهود تعكس اهتمامًا حقيقيًا بتحسين ظروفهم المعيشية وتنمية المنطقة بشكل عام"<، داعين إلى "استمرار مثل هذه المبادرات الحيوية التي تثبت المزارع في أرضه".
