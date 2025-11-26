Advertisement

لبنان

لجنة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: طرح التفرغ في مجلس الوزراء الخميس محطة مفصلية

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1447147-638997752926746641.png
Doc-P-1447147-638997752926746641.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ببيان، أن "طرح موضوع التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل بشكل رسمي وواضح، للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما، يشكل محطة مفصلية بهدف إقرار ملف طال انتظاره، وعانت الجامعة اللبنانية وأهلها قبل الوصول إلى هذه اللحظة".
Advertisement

 

ولفتت إلى أن "ما تحقق اليوم لم يكن ليبصر النور لولا نضالات الأساتذة المتعاقدين في مختلف مواقعهم، وحراكهم المتواصل الذي أثمر وضع الملف في موقعه الطبيعي على مستوى الدولة، بعد سنوات من التهميش غير المبرر".

 

وطالبت اللجنة بأن "يقوم مجلس الوزراء بدوره الكامل في إنجاز هذا الملف، مدعوما بالإرادة الواضحة لفخامة رئيس الجمهورية، إذ شكل وعده بإنهاء هذا الملف الرافعة الأساسية للوصول إلى هذه الجلسة المنتظرة".

 

وأشار البيان إلى أن "المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ينتظرون حسم الملف سريعا وإقراره دون أي إبطاء، بما يضمن إنصاف الجامعة وأساتذتها وطلابها، ويعيد إليها جزءا من استقرارها الأكاديمي".

 

وحيت اللجنة "كل من بذل جهدا وساهم في دفع هذا الاستحقاق إلى الأمام"، معلنة "استكمالا لبيانها السابق الذي حدد هذه الجلسة كمهلة أخيرة لطرح الملف، أنه مع تحقق هذا الشرط، تدعو الزملاء إلى مواصلة مواكبة قضيتهم والبقاء على جهوزية للتحرك عند الحاجة"، مناشدة "الزملاء الكرام الحفاظ على وحدتهم، التي أثبتت في الأسابيع الأخيرة أنها قوة حقيقية ذات وقع مؤثر وفعّال، وكانت عاملا رئيسيا في دفع الملف إلى الأمام ووضعه على طاولة مجلس الوزراء".

 

وخلصت إلى أن "هذه الخطوة الأولى، وإن كانت غير كافية، تعد بداية سنتطلع إلى نتائجها بكثير من الأمل والحذر. وسنقول مجددا: أقروا التفرغ في الجلسة التالية، ومكّنونا من التفرغ لطلابنا وجامعتنا. كفى استنزافا لطاقاتنا في المكان الخاطئ. نحن لا نريد تعطيل المرفق العام بل النهوض به، فلا تُجبِرونا".
مواضيع ذات صلة
كرامي تجتمع بالأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" لمناقشة ملف التفرغ
lebanon 24
26/11/2025 18:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
متعاقدو "اللبنانية" يجددون المطالبة بإنجاز ملفّ التفرّغ
lebanon 24
26/11/2025 18:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة جديدة لمجلس الوزراء الخميس المقبل عند الساعة الثالثة (Mtv)
lebanon 24
26/11/2025 18:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثابت لحق العودة": طوفان الأقصى محطة مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني
lebanon 24
26/11/2025 18:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة

لجنة الأساتذة المتعاقدين

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

لجنة الأساتذة

مجلس الوزراء

في الجامعة

بعد سنوات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-11-26
11:17 | 2025-11-26
11:15 | 2025-11-26
11:06 | 2025-11-26
11:01 | 2025-11-26
10:49 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24