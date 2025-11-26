غداً.. هذا ما سيشهده أوتوستراد نهر ابراهيم

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال إصلاح الحواجز المعدنيّة على المسلك الشرقي من الأوتوستراد، الممتدّ من وصولًا إلى ، اعتبارًا من الساعة 08،00 من صباح 27-11-2025 ولغاية الساعة 16،00 من التاريخ عينهعلمًا أنه سيتمّ تضييق مساحة مرور السير، طيلة فترة الأشغاليُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.