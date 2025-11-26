Advertisement

لبنان

غداً.. هذا ما سيشهده أوتوستراد نهر ابراهيم

Lebanon 24
26-11-2025 | 10:47
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال إصلاح الحواجز المعدنيّة على المسلك الشرقي من الأوتوستراد، الممتدّ من نهر إبراهيم وصولًا إلى المدفون، اعتبارًا من الساعة 08،00 من صباح الغد 27-11-2025 ولغاية الساعة 16،00 من التاريخ عينه
علمًا أنه سيتمّ تضييق مساحة مرور السير، طيلة فترة الأشغال

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
 
 
