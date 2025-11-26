Advertisement

لبنان

ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"

Lebanon 24
26-11-2025 | 11:06
Doc-P-1447161-638997775700999377.jpeg
Doc-P-1447161-638997775700999377.jpeg photos 0
نشر وزير الخارجية يوسف رجي منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس"، ردَّ فيه على تصريح لنظيره الإيراني عباس عراقجي بشأن لبنان، حيثُ قال إن إيران لا تتدخل بشؤون لبنان.
وفي منشوره، قال رجّي: "كنت فعلاً أرغب بتصديق ما تفضلّتم به من أنّ إيران لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مُرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهمّ في لبنان وحذّرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله".
 

وأضاف: "هنا أوضح ما يلي: ما هو أهمّ من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي بعيداً عن الشعارات الايديولوجية والسياقات الاقليمية العابرة للحدود التي دمّرت بلدنا ولا زالت تمعن في أخذنا نحو الخراب".

