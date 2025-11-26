ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"

نشر منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس"، ردَّ فيه على تصريح لنظيره بشأن ، حيثُ قال إن لا تتدخل بشؤون لبنان.

وفي منشوره، قال رجّي: "كنت فعلاً أرغب بتصديق ما تفضلّتم به من أنّ إيران لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مُرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهمّ في لبنان وحذّرنا من عواقب نزع سلاح ".



وأضاف: "هنا أوضح ما يلي: ما هو أهمّ من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي بعيداً عن الشعارات الايديولوجية والسياقات الاقليمية العابرة للحدود التي دمّرت بلدنا ولا زالت تمعن في أخذنا نحو الخراب".

