20
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ردّ من وزير الخارجية على نظيره الإيراني.. وكلامٌ عن "المرشد" و "الحزب"
Lebanon 24
26-11-2025
|
11:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر
وزير الخارجية
يوسف رجي
منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس"، ردَّ فيه على تصريح لنظيره
الإيراني
عباس عراقجي
بشأن
لبنان
، حيثُ قال إن
إيران
لا تتدخل بشؤون لبنان.
Advertisement
وفي منشوره، قال رجّي: "كنت فعلاً أرغب بتصديق ما تفضلّتم به من أنّ إيران لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مُرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهمّ في لبنان وحذّرنا من عواقب نزع سلاح
حزب الله
".
وأضاف: "هنا أوضح ما يلي: ما هو أهمّ من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي بعيداً عن الشعارات الايديولوجية والسياقات الاقليمية العابرة للحدود التي دمّرت بلدنا ولا زالت تمعن في أخذنا نحو الخراب".
مواضيع ذات صلة
ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
26/11/2025 21:51:27
26/11/2025 21:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
Lebanon 24
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
26/11/2025 21:51:27
26/11/2025 21:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني يدعو إلى "رد مدروس" على الانتهاكات الروسية للمجال الجوي للناتو
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني يدعو إلى "رد مدروس" على الانتهاكات الروسية للمجال الجوي للناتو
26/11/2025 21:51:27
26/11/2025 21:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مهرجان "أجيال السيد" الكشفي
Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مهرجان "أجيال السيد" الكشفي
26/11/2025 21:51:27
26/11/2025 21:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
عباس عراقجي
حزب الله
الإيراني
رنا ❗️
عراقجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
Lebanon 24
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
14:19 | 2025-11-26
26/11/2025 02:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!
14:13 | 2025-11-26
26/11/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل
Lebanon 24
رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل
14:06 | 2025-11-26
26/11/2025 02:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
Lebanon 24
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
13:41 | 2025-11-26
26/11/2025 01:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟
Lebanon 24
من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟
15:23 | 2025-11-25
25/11/2025 03:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:19 | 2025-11-26
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
14:13 | 2025-11-26
في منطقة لبنانية.. شبكة دعارة داخل "سيارة"!
14:07 | 2025-11-26
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:06 | 2025-11-26
رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل
13:41 | 2025-11-26
بو عاصي يردّ على ولايتي: الحزب أهم من الخبز والماء؟
13:37 | 2025-11-26
آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 21:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 21:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 21:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24