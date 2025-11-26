ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا

وقع العامة ركان والسفير في محمد نور رحمان شيخ، إتفاقية تفاهم تهدف لتأهيل وترميم مركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى قانا الحكومي بتمويل من .

وجرى حفل التوقيع في وكان مناسبة للتطرق لسبل تعزيز التعاون في مجال الصحة.





وشكر الوزير ناصر الدين "الاهتمام الذي تبديه الهند حكومة وشعبًا للوقوف إلى جانب لبنان وإعادة إعمار قطاعه الصحي الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان الأخير".

وأكد أن "مبادرة الهند في ترميم مركز الرعاية في قانا تأتي من ضمن استراتيجية الوزارة لدعم ومراكز الرعاية التي تقدم الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين ولا سيما ذوي الدخل المحدود".