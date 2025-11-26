20
لبنان
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
Lebanon 24
26-11-2025
|
11:17
وقع
وزير الصحة
العامة ركان
ناصر الدين
والسفير
الهندي
في
لبنان
محمد نور رحمان شيخ، إتفاقية تفاهم تهدف لتأهيل وترميم مركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى قانا الحكومي بتمويل من
الهند
.
وجرى حفل التوقيع في
وزارة الصحة العامة
وكان مناسبة للتطرق لسبل تعزيز التعاون في مجال الصحة.
وشكر الوزير ناصر الدين "الاهتمام الذي تبديه الهند حكومة وشعبًا للوقوف إلى جانب لبنان وإعادة إعمار قطاعه الصحي الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء العدوان
الإسرائيلي
الأخير".
وأكد أن "مبادرة الهند في ترميم مركز الرعاية في قانا تأتي من ضمن استراتيجية الوزارة لدعم
المستشفيات الحكومية
ومراكز الرعاية التي تقدم الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين ولا سيما ذوي الدخل المحدود".
ووجه السفير الهندي دعوة الى ناصر الدين للمشاركة في النسخة الثانية من القمة العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول "الطب التقليدي"، والتي تستضيفها الهند في نيودلهي بين السابع عشر والتاسع عشر من شهر كانون الأول المقبل.
