شحادة واصل لقاءاته في قطر في إطار مشاركته في "المؤتمر العالمي للجوال"

واصل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في إطار مشاركته في "المؤتمر العالمي للجوال" Mobile World Congress المنعقد في الدوحة، سلسلة لقاءاته وفعالياته الرسمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار الرقمي اللبناني.

وعقد شحادة ، اجتماعاً مع لصندوق قطر للتنمية الدكتور فهد السليطي، وتم البحث في مشاريع الصندوق في المجالات الرقمية، إضافة إلى مناقشة برامج خاصة بلبنان، تشمل مشاريع التحول الرقمي، دعم القدرات التقنية، وتعزيز البنية التكنولوجية.





والتقى شحادة الوكيل المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية ريم المنصوري. وخلال اللقاء، تم البحث في سبل دعم قطر للشركات الناشئة وبرامج تدريب للشباب اللبناني في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي.





وفي السياق، عقد شحادة اجتماعاً مع فريق قيادة "مايكروسوفت – قطر" بهدف تطوير شراكات استراتيجية تدعم الطموحات الرقمية اللبنانية.





وضمّ الوفد، مديرة القطاع الحكومي لانا خلف، المدير التنفيذي للحلول السحابية كريم تلحوق، المدير العام لمايكروسوفت – قطر أحمد الدندشي، مدير Cloud & AI شادي حداد، ومدير الشؤون الحكومية وفيق نقاش.







وتم الاتفاق على "التعاون في برامج تدريب تقنية ومبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات اللبنانية الناشئة.





ولبى شحادة دعوة إلى عشاء في دارة آل حنين جمع أكثر من ثلاثين شخصية لبنانية بارزة، بمشاركة وزير الاتصالات شارل الحاج وممثلين عن &e، إلى جانب السفير بلال قبلان ونخبة من رجال الأعمال اللبنانيين في قطر.





وتخلل اللقاء نقاش حول الاقتصاد اللبناني، وسبل جذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، إضافة إلى عرض خطط لدعم الشباب وتطوير بيئة الأعمال.





وأعرب المضيف فيليب حنين عن تقديره للحضور والالتزام الواضح بمستقبل .





أيضاً، شارك شحادة في إطار عمل السياسات الرقمية الذي نظمته الـUNDP وGSMA بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص.





وتحدّث عن "أهمية تطوير مفهوم سيادة البيانات، بما يتيح تعاونا رقميا أوسع بين الدول ويقلص الفجوة الرقمية، مع التركيز على التحول الرقمي العابر للحدود".