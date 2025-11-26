20
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
لبنان يودّع تصفيات كأس العرب... وخسارة مؤلمة أمام السودان
Lebanon 24
26-11-2025
|
13:32
أخفق منتخب
لبنان
لكرة القدم
في التأهل إلى نهائيات كأس العرب التي تستضيفها قطر الشهر المقبل برعاية
الفيفا
، بعد خسارته أمام
السودان
1-2 على
ملعب نادي
الغرافة، بحضور رئيس الفيفا جياني
إنفانتينو
ورئيس
الاتحاد اللبناني
هاشم حيدر
وجمهور كبير من أبناء الجالية.
افتتح لبنان التسجيل عبر المدافع خليل خميس، قبل أن يعادل السودان بهدف سجّله
محمد حيدر
بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال الشوط الأول. ومع أن المنتخب السوداني لعب بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر بعد طرد أحد لاعبيه، نجح في إضافة الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليحسم بطاقة التأهل ويُقصي لبنان من التصفيات.
لبنان
رياضة
متفرقات
الاتحاد اللبناني
رئيس الاتحاد
لكرة القدم
هاشم حيدر
محمد حيدر
إنفانتينو
ملعب نادي
كرة القدم
