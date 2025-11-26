Advertisement

لبنان

لبنان يودّع تصفيات كأس العرب... وخسارة مؤلمة أمام السودان

Lebanon 24
26-11-2025
أخفق منتخب لبنان لكرة القدم في التأهل إلى نهائيات كأس العرب التي تستضيفها قطر الشهر المقبل برعاية الفيفا، بعد خسارته أمام السودان 1-2 على ملعب نادي الغرافة، بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر وجمهور كبير من أبناء الجالية.
افتتح لبنان التسجيل عبر المدافع خليل خميس، قبل أن يعادل السودان بهدف سجّله محمد حيدر بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال الشوط الأول. ومع أن المنتخب السوداني لعب بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر بعد طرد أحد لاعبيه، نجح في إضافة الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليحسم بطاقة التأهل ويُقصي لبنان من التصفيات.
