لبنان يودّع تصفيات كأس العرب... وخسارة مؤلمة أمام السودان

أخفق منتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العرب التي تستضيفها قطر الشهر المقبل برعاية ، بعد خسارته أمام 1-2 على الغرافة، بحضور رئيس الفيفا جياني ورئيس وجمهور كبير من أبناء الجالية.افتتح لبنان التسجيل عبر المدافع خليل خميس، قبل أن يعادل السودان بهدف سجّله بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال الشوط الأول. ومع أن المنتخب السوداني لعب بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر بعد طرد أحد لاعبيه، نجح في إضافة الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليحسم بطاقة التأهل ويُقصي لبنان من التصفيات.