آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه

تحدّثت مصادر وزارية لبنانية، اليوم الأربعاء، عن وجود توجه لإمهال جمعية القرض الحسن مُدّة 3 أشهر لتصفية ذمتها تجاه المتعاملين معها قبيل إغلاقها.

وقبل أيام، نشر موقع "tehrantimes" الإيرانيّ تقريراً جديداً قال فيه إنَّ " في سيواجه الخنق المالي في ظل الحرب الهجينة القائمة".



التقرير الذي ترجمهُ " " يقولُ إنَّ "الضغوط المالية والسياسية والعسكرية التي يواجهها حزب الله تجتمع نحو هدف واحد وهو إضعاف من خلال وسائل أكثر صمتاً من الجوية، ولكنها ليس أقل تدميراً".



ويلفت التقرير إلى أن "الموجة الأخيرة من الضغوط المالية والسياسية على حزب الله تتزامن مع تسريبات إعلامية إسرائيلية تلمح إلى إمكانية توسيع جبهة الحرب باتجاه لبنان"، وأضاف: "إن التوقيت يكشف عن تنسيق محكم، وهو تصعيد عسكري من جانب، واختناق اقتصادي من ، وكلاهما يعملان في تناغم لفتح للحرب والساحة الداخلية لحصار مالي بطيء وطاحن".

