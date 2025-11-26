Advertisement

لبنان

آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-11-2025 | 13:37
تحدّثت مصادر وزارية لبنانية، اليوم الأربعاء، عن وجود توجه لإمهال جمعية القرض الحسن مُدّة 3 أشهر لتصفية ذمتها تجاه المتعاملين معها قبيل إغلاقها.
وقبل أيام، نشر موقع "tehrantimes" الإيرانيّ تقريراً جديداً قال فيه إنَّ "حزب الله في لبنان سيواجه الخنق المالي في ظل الحرب الهجينة القائمة".
 

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنَّ "الضغوط المالية والسياسية والعسكرية التي يواجهها حزب الله تجتمع نحو هدف واحد وهو إضعاف المقاومة من خلال وسائل أكثر صمتاً من الغارات الجوية، ولكنها ليس أقل تدميراً".
 

ويلفت التقرير إلى أن "الموجة الأخيرة من الضغوط المالية والسياسية على حزب الله تتزامن مع تسريبات إعلامية إسرائيلية تلمح إلى إمكانية توسيع جبهة الحرب باتجاه لبنان"، وأضاف: "إن التوقيت يكشف عن تنسيق محكم، وهو تصعيد عسكري من جانب، واختناق اقتصادي من الجانب الآخر، وكلاهما يعملان في تناغم لفتح الجبهة الشمالية للحرب والساحة الداخلية لحصار مالي بطيء وطاحن".

لبنان

إقتصاد

الجبهة الشمالية

الجانب الآخر

حزب الله

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

لبنان24

الغارات

