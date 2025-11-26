رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل

Advertisement

زار رئيس بلدية الباروك–الفريدس فادي محمود، يرافقه ماريو بو ماضي وأعضاء المجلس البلدي، البطريرك في بكركي.وبحسب بيان البلدية، تناول اللقاء الأوضاع الإنمائية والبلدية في منطقة الشوف، إضافة إلى التحديات التي تواجه البلديات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وشدّد رئيس البلدية على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به بكركي، مثنيًا على مواقف البطريرك الداعية إلى حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.، أكد الراعي دعمه لكل مبادرة إنمائية تعزز صمود قرى الجبل، وتُرسّخ الشراكة بين أبناء الوطن الواحد.