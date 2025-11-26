Advertisement

لبنان

رئيس بلدية الباروك في بكركي… والراعي يؤكد دعمه لصمود قرى الجبل

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:06
A-
A+
Doc-P-1447222-638997879722015377.png
Doc-P-1447222-638997879722015377.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس بلدية الباروك–الفريدس فادي محمود، يرافقه نائب الرئيس ماريو بو ماضي وأعضاء المجلس البلدي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.
Advertisement

وبحسب بيان البلدية، تناول اللقاء الأوضاع الإنمائية والبلدية في منطقة الشوف، إضافة إلى التحديات التي تواجه البلديات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدّد رئيس البلدية على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به بكركي، مثنيًا على مواقف البطريرك الراعي الداعية إلى حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

من جهته، أكد الراعي دعمه لكل مبادرة إنمائية تعزز صمود قرى الجبل، وتُرسّخ الشراكة بين أبناء الوطن الواحد.
مواضيع ذات صلة
فضل الله: تأكيد على صمود المقاومة ودعم إعادة إعمار الجنوب
lebanon 24
27/11/2025 00:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس سلام إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
lebanon 24
27/11/2025 00:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: اعتراض سفن أسطول الصمود قبالة سواحل غزة يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي
lebanon 24
27/11/2025 00:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يستقبل باسيل في بكركي
lebanon 24
27/11/2025 00:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

أعضاء المجلس

بطرس الراعي

نائب الرئيس

بشارة بطرس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:35 | 2025-11-26
16:56 | 2025-11-26
16:54 | 2025-11-26
16:45 | 2025-11-26
16:40 | 2025-11-26
16:17 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24