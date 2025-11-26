Advertisement

لبنان

"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:07
تشهدُ مناطق مختلفة في جنوب لبنان عمليات بيع وشراء لشقق في أماكن مختلفة، كما عُلِم أنَّ مواطنين عرضوا منازلهم للبيع من أجل الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أماناً.
في المقابل، تبين أن "موجة الإيجارات" عادت لتستعر مُجدداً خلال الأسبوع الأخير، ويقولُ أحد الناشطين في مجال العقارات لـ"لبنان24" إنّ هناك طلباً كثيفاً على استئجار شقق مختلفة لاسيما في المناطق الجبلية.
 

وأوضح أنّ متوسط سعر إيجار الشقة  لمساحة 100 متر، يبدأ من 400 دولار وصعوداً شهرياً، مشيراً إلى أن هذه السعر قد يختلف من منطقة إلى منطقة.
 

أيضاً، تحدث أحد "سماسرة" البيع لـ"لبنان24" قائلاً إن هناك منازل تُباع مع أراضٍ، مشيراً إلى أن المغتربين هم أبرز المستثمرين، وأضاف: "أنَّ غالبية الذين يشترون الشقق هم من الاغتراب فيما تحويل الأموال يجري مباشرة للشراء، الأمر الذي يفتح الباب أمام دخول أموالٍ إلى البلاد وإن كان الأمر بشكلٍ متقطع".
المصدر: خاص "لبنان 24"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24