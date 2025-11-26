"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً

تشهدُ مناطق مختلفة في عمليات بيع وشراء لشقق في أماكن مختلفة، كما عُلِم أنَّ مواطنين عرضوا منازلهم للبيع من أجل الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أماناً.

في المقابل، تبين أن "موجة الإيجارات" عادت لتستعر مُجدداً خلال الأسبوع الأخير، ويقولُ أحد الناشطين في مجال العقارات لـ" " إنّ هناك طلباً كثيفاً على استئجار شقق مختلفة لاسيما في المناطق الجبلية.



وأوضح أنّ متوسط سعر إيجار الشقة لمساحة 100 متر، يبدأ من 400 دولار وصعوداً شهرياً، مشيراً إلى أن هذه السعر قد يختلف من منطقة إلى منطقة.