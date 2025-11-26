20
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء
Lebanon 24
26-11-2025
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد فرق من
الصليب الأحمر
اللبناني للدخول غدًا إلى المنطقة التي كان الجيش
الإسرائيلي
يمنع الوصول إليها في بلدة كفركلا، لانتشال جثامين ثلاثة
شهداء
بعد العثور عليهم.
Advertisement
وكانت
إسرائيل
قد سمحت اليوم بفتح الممر أمام الطواقم الإنسانية، فدخلت فرق
الصليب
الأحمر إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من تنفيذ عملية الانتشال بسبب الحاجة إلى أعمال حفر وآليات إضافية.
وبعد تأمين المعدات اللازمة وتنفيذ عملية الإنتشال، ستُجرى فحوصات
الحمض النووي
للتثبّت من الهوية.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فلسطينية: سيارات الصليب الأحمر برفقة عناصر من حماس وآليات مصرية تدخل حي الشجاعية في غزة لانتشال رفات رهائن إسرائيليين
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: سيارات الصليب الأحمر برفقة عناصر من حماس وآليات مصرية تدخل حي الشجاعية في غزة لانتشال رفات رهائن إسرائيليين
27/11/2025 00:38:01
27/11/2025 00:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الناطق باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة: نطالب الصليب الأحمر بإيلاء أهمية أكبر لملف انتشال جثامين المفقودين
Lebanon 24
الناطق باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة: نطالب الصليب الأحمر بإيلاء أهمية أكبر لملف انتشال جثامين المفقودين
27/11/2025 00:38:01
27/11/2025 00:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهو في طريقه لتسليمها لقواتنا داخل قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين وهو في طريقه لتسليمها لقواتنا داخل قطاع غزة
27/11/2025 00:38:01
27/11/2025 00:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: قواتنا داخل قطاع غزة تسلمت عبر الصليب الأحمر جثة أحد المختطفين
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: قواتنا داخل قطاع غزة تسلمت عبر الصليب الأحمر جثة أحد المختطفين
27/11/2025 00:38:01
27/11/2025 00:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحمض النووي
الإسرائيلي
إسرائيل
الصليب
النووي
لا لا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الفاتيكان: "على خطى البابوات" استعداداً لزيارة الحبر الاعظم الى لبنان الأحد
Lebanon 24
الفاتيكان: "على خطى البابوات" استعداداً لزيارة الحبر الاعظم الى لبنان الأحد
15:35 | 2025-11-26
26/11/2025 03:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-11-26
26/11/2025 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصايغ: سلاح حزب الله يهدّد المفاوضات ولبنان قد يُترك وحيدًا بوجه إسرائيل
Lebanon 24
الصايغ: سلاح حزب الله يهدّد المفاوضات ولبنان قد يُترك وحيدًا بوجه إسرائيل
16:54 | 2025-11-26
26/11/2025 04:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران عون: البابا يأتي إلى لبنان برسالة سلام والحوار لا بديل عنه
Lebanon 24
المطران عون: البابا يأتي إلى لبنان برسالة سلام والحوار لا بديل عنه
16:45 | 2025-11-26
26/11/2025 04:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده الانترنت مساء
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده الانترنت مساء
16:40 | 2025-11-26
26/11/2025 04:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:35 | 2025-11-26
الفاتيكان: "على خطى البابوات" استعداداً لزيارة الحبر الاعظم الى لبنان الأحد
16:56 | 2025-11-26
مقدمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2025-11-26
الصايغ: سلاح حزب الله يهدّد المفاوضات ولبنان قد يُترك وحيدًا بوجه إسرائيل
16:45 | 2025-11-26
المطران عون: البابا يأتي إلى لبنان برسالة سلام والحوار لا بديل عنه
16:40 | 2025-11-26
في لبنان.. هذا ما شهده الانترنت مساء
16:17 | 2025-11-26
قصفٌ أمام أطفال لبنانيين.. لحظات مرعبة يسردها تقرير
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 00:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 00:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 00:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24