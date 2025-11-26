Advertisement

لبنان

بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:19
تستعد فرق من الصليب الأحمر اللبناني للدخول غدًا إلى المنطقة التي كان الجيش الإسرائيلي يمنع الوصول إليها في بلدة كفركلا، لانتشال جثامين ثلاثة شهداء بعد العثور عليهم.
وكانت إسرائيل قد سمحت اليوم بفتح الممر أمام الطواقم الإنسانية، فدخلت فرق الصليب الأحمر إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من تنفيذ عملية الانتشال بسبب الحاجة إلى أعمال حفر وآليات إضافية.

وبعد تأمين المعدات اللازمة وتنفيذ عملية الإنتشال، ستُجرى فحوصات الحمض النووي للتثبّت من الهوية.
الحمض النووي

الإسرائيلي

إسرائيل

الصليب

النووي

لا لا

