بعد اتصالات مكثّفة… الصليب الأحمر يدخل كفركلا لانتشال شهداء

تستعد فرق من اللبناني للدخول غدًا إلى المنطقة التي كان الجيش يمنع الوصول إليها في بلدة كفركلا، لانتشال جثامين ثلاثة بعد العثور عليهم.

وكانت قد سمحت اليوم بفتح الممر أمام الطواقم الإنسانية، فدخلت فرق الأحمر إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من تنفيذ عملية الانتشال بسبب الحاجة إلى أعمال حفر وآليات إضافية.



وبعد تأمين المعدات اللازمة وتنفيذ عملية الإنتشال، ستُجرى فحوصات للتثبّت من الهوية.