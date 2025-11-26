Advertisement

لبنان

ماغي فرح تواكب البابا لاوون الرابع عشر

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-11-2025 | 15:17
علم أن المؤسسة اللبنانية للارسال "lbci" اختارت الاعلامية ماغي فرح لتواكب تفاصيل زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى تركيا ولبنان ابتداء من يوم الغد في نقل مباشر وفاعليات للمناسبة داخل استديو المحطة في أدما.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

