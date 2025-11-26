21
لبنان
مجلس الوزراء يبحث ملف الجامعة اللبنانية وإتصالات بين الرئاسة و"الحزب"
Lebanon 24
26-11-2025
|
22:12
يعقد
مجلس الوزراء
بعد ظهر اليوم جلسته العادية في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة
نواف سلام
، ويبحث جدول أعمال يضم عشرين بندًا تتنوع بين قضايا إدارية ومالية وتعليمية، لكن يبرز منها البند الحادي عشر الذي يتعلق بعرض وزيرة التربية والتعليم العالي موضوع التفرغ في
الجامعة اللبنانية
.
وافادت "نداء الوطن" أن الجلسة التي ستُعقد في السراي الحكومي، لن تتناول الخطة الأمنية للجيش ولا التقرير الشهري، كون هذه الملفات تُناقش عادةً في جلسات تُعقد في
قصر بعبدا
برئاسة رئيس الجمهورية.
و تؤكد اوساط سياسية مطلعة لـ«الديار» ان الاتصالات بين قصر
بعبدا
وحارة حريك التي توقفت لبعض الوقت، ستعاود وان قيادة الحزب تتفهم طبيعة الضغوط التي تمارس على رئيس الجمهوية شخصيا حتى من داخل مجلس الوزراء وبايعاز خارجي بطبيعة الحال.
