البابا لاوون متوجه "لزيارة لتركيا ولبنان العزيزين الغنيين بالتاريخ والروحانية"

Advertisement

سقطت كل المخاوف أو التقديرات الاستباقية التي ترددت طويلاً حيال احتمال إلغاء أو إرجاء زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان ما بين الأحد والثلاثاء المقبلين، بسبب الأوضاع الشديدة الالتباس والتهديدات بعملية إسرائيلية واسعة في ، وذلك حين أعلن البابا بنفسه أنه متوجه اليوم إلى ولبنان. إذ كتب على حسابه عبر منصة إكس: "سأتوجه غدًا (اليوم) إلى تركيا ثم إلى لبنان في زيارة لشعوب هذين البلدين العزيزين الغنيين بالتاريخ والروحانية. ستكون أيضًا فرصة لإحياء ذكرى مرور 1700 عام على مجمع نيقية ولقاء الجماعة الكاثوليكية والإخوة المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى. أسألكم أن ترافقوني بالصلاة".وكشف رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر عن حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا فرنسيس الرابع عشر إلى لبنان، مشيراً إلى أن هذا الحضور لا يقتصر على فحسب، بل يشمل أيضاً زائرين من الأردن والعراق ومصر جاؤوا خصيصاً للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي. ولفت إلى أن الوضع الأمني لا يزال عاملاً مؤثراً في تردد البعض في المجيء إلى لبنان، خصوصاً في ظل التطورات الأمنية الكبيرة التي شهدها البلد نهاية الأسبوع الماضي، وقال: "بالنسبة لمن يعيش خارج لبنان، قصف الضاحية يعني قصف ".وأشار إلى تحسّن ملحوظ في نسب الإشغال في الفنادق والمؤسسات السياحية، ولا سيما تلك الواقعة على الساحل وفي المناطق التي سيمرّ بها البابا خلال زيارته. وأكد الأشقر أن مجيء البابا يحمل رسالة سلام إيجابية جداً للبنان، ويبعث الأمل والفرح في قلوب اللبنانيين، متوقعاً أن يساهم هذا الحدث في إعطاء دفع إيجابي على المستوى الاقتصادي من شأنه تحريك البلد خلال الزيارة، على أمل أن ينعم لبنان دائماً بالأمن والازدهار.البطريرك الراعيوأعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حديث إلى "النهار"، "أن بكركي ترى أن الحل لملف سلاح " "يكون عبر الديبلوماسية وليس بالمواجهة المسلحة، وهو ما يعتمده رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وهذا عين الصواب"، متخوفاً من أن "يؤدي استخدام القوة إلى وقوع حرب أهلية ومواجهة مع الجيش".واعتبر "أن هناك مشكلتين، الأولى إصرار الحزب على التمسك بسلاحه، والثانية، والتي تقوي موقفه، هي بقاء في النقاط الخمس في الجنوب، فيما عليها الانسحاب وتسليم الجيش لسحب ذريعة الحزب في المحافظة على سلاحه. فبقاء إسرائيل أمر يؤخر تسليم السلاح والحل الديبلوماسي، والمسيرة الديبلوماسية التي يسير بها ".ودعا الراعي "أميركا والدول الصديقة للبنان كفرنسا والفاتيكان وغيرها" إلى "التدخل لدى للضغط على إسرائيل كي تنسحب من الجنوب، وإعطاء فرصة".وفي الوقت نفسه، رفض "الربط بين انسحاب إسرائيل من الجنوب وتسليم السلاح، والمقايضة بين الأمرين، وبالتالي على الحزب أن يسلّم سلاحه، وهذا قرار نهائي". وسأل: "ما قيمة هذا السلاح بعد؟ كي يقاوم من؟ كلامي قد لا يعجبهم، لكن ما أقوله هو لمصلحتهم ولمصلحة أهالي الجنوب. من سيتولى إعادة الإعمار، فيما كل الدول متفقة على أن لا مجال لأي مساعدات ما دام السلاح موجودا؟ من هنا، ندعو الحزب إلى التفكير مع رئيس الجمهورية لإيجاد مخارج لتسليم السلاح".وعن إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أجاب الراعي: "لا أعرف أسبابها كي أبدي انزعاجاً أو لا".وأكد دعمه "الكامل للرئيس عون، وكذلك لرئيس الحكومة نواف سلام اللذين يعملان بجهد لتسيير أمور الدولة". وقال: "الرئيس لا يستطيع ان يصنع الأعاجيب. لا ألومه، هو يعمل رويدا رويداً مع الرئيس سلام بتفاهم. والحلول الديبلوماسية عادة بطيئة.أما الحديث عن أنه "شو عِمِل الرئيس"، فكلام لا يُقال. أنا بصفتي بطريركا، إذا أردت أن أنتقد رئيس الجمهورية فهل يحق لي أن أقول له تأخرت؟ علامَ تأخر؟ هل هناك موعد معين؟"وأوضح أن "رئيس الجمهورية يتعامل مع ملف سلاح "حزب الله" سياسياً وديبلوماسياً، هو لا يستطيع أن يدير ماكينة الحرب والجيش والدخول في مواجهة. هناك بطء، لكن سببه إصرار الحزب على عدم تسليم السلاح، لكن الرئيس يصرّ على أن السلاح سيُسلّم. في المقابل، على إسرائيل أن تنسحب ليتسلم الجيش ويُعطى الفرصة".