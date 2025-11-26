Advertisement

لبنان

عبد العاطي لم يحمل مبادرة: لا إطمئنان لنيّات إسرائيل

Lebanon 24
26-11-2025 | 23:05
كتب جوزيف قصيفي في" الجمهورية": كثرت التحليلات حول زيارة وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي إلى لبنان، وما يمكنها أن تحمل بعد الجولة التي قام بها رئيس الاستخبارات العامة لبلاده حسن محمود رشاد.
في الواقع، جزم المسؤولون الذين التقاهم عبد العاطي، أنّه لم يتقدّم بمبادرة متكاملة، ولم يكن مكلّفاً بتسويق طرح، ولم يحمل إنذاراً إسرائيلياً، ولا معلومات حول حرب حتمية. لكنّ عبد العاطي أكّد لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تأييد مصر للمبادرة التي أطلقها عشية عيد الاستقلال من مدينة صور اللبنانية الجنوبية، وترتكز إلى نقطتَين أساسيتَين:
انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وحلول الجيش في هذه المناطق وانتشاره في كل لبنان.
بدء المفاوضات مع إسرائيل. دعا الوزير عبد العاطي إلى تهيئة الأرضية والظروف الميدانية والسياسية، التي تساعد مصر على بلورة مبادرة تكون نقطة التقاء وسط بين ما يطرحه لبنان وما تتمسك به إسرائيل. لم يقل الوزير عبد العاطي إنّ إسرائيل ستُصعِّد حربها وتوسّع نطاقها الجغرافي، وإنّها ستستهدف العاصمة ومناطق أخرى غير الجنوب، لكنّه أوحى بأنّه خائف جداً، ومتوجّس، وبأنّه ليس قادراً على التنبّؤ بما قد تُقدِم عليه تل أبيب، التي أبقت خياراتها مفتوحة من الحدود الدنيا إلى الحدود القصوى. الرئيس عون قال لرئيس الديبلوماسية المصرية: «نحن عملنا ما علينا وفق أسس واضحة، وكلما طرحنا مبادرة تواجهنا عراقيل مضادة ». إنّ لدى مصر الخبيرة والمتمكنة من شؤون المنطقة، ما يدفعها إلى القلق والخوف، وربما يكون ما قبل زيارة البابا لاوون الرابع عشر غير الذي قبله، لكنّها دفعت بثقلها الديبلوماسي والسياسي لإحداث ثغرة في جدار الأزمة المستعصية، وهي على تنسيق مع السعودية والأردن وعلى تواصل مع واشنطن وباريس. لكنّ الشهية الأميركية على الحل لم يحن أوانها بعد، وربما مستأخّرة، فيما شهية نتنياهو على شراء الوقت بالتصعيد القاتل عصية على اللجم راهناً، في انتظار ما تحمله الأيام الطالعة من تطوّرات ومفاجآت.
