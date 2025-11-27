الاستماع الى افادة اعلامي في مخالفات قانونية

Advertisement

باشرت جهة أمنية مختصة، الاستماع إلى إفادة أحد الإعلاميين في إطار تحقيق أولي مرتبط بملف تُدرَس فيه شبهات تتعلّق بمخالفات قانونية.وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الإجراءات تأتي ضمن المسار الروتيني للتحقق من بعض المعطيات التي يجري جمعها في الملف ، من دون أن يعني ذلك توجيه أي اتهام رسمي حتى الساعة.وأكدت المصادر أنّ التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية، وأن الجهة المعنية ستصدر التوضيحات اللازمة في حال تبيان أي مستجدات.