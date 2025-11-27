Advertisement

لبنان

الاستماع الى افادة اعلامي في مخالفات قانونية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1447362-638998288529091352.jpg
Doc-P-1447362-638998288529091352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت جهة أمنية مختصة، الاستماع إلى إفادة أحد الإعلاميين في إطار تحقيق أولي مرتبط بملف تُدرَس فيه شبهات تتعلّق بمخالفات قانونية.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الإجراءات تأتي ضمن المسار الروتيني للتحقق من بعض المعطيات التي يجري جمعها في الملف ، من دون أن يعني ذلك توجيه أي اتهام رسمي حتى الساعة.
Advertisement
وأكدت المصادر أنّ التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية، وأن الجهة المعنية ستصدر التوضيحات اللازمة في حال تبيان أي مستجدات.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نصّار التقى مجلس كتّاب العدل: مخالفة القانون لحماية لبنان!
lebanon 24
27/11/2025 11:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي و" المعارضة" تفنّد مخالفة "المادة 38"
lebanon 24
27/11/2025 11:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: قرر مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى آراء الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر لجمعية "رسالات" إلى حين استكمال التحقيقات بملف وقفة الروشة
lebanon 24
27/11/2025 11:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان عن إمكانية إلقاء أوجلان كلمة في البرلمان: من المهم الاستماع لكل الآراء
lebanon 24
27/11/2025 11:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المعن

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2025-11-27
04:42 | 2025-11-27
04:30 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:29 | 2025-11-27
04:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24