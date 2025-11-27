نقاش داخل "الحزب" والتصويت وارد

Advertisement

افادت المعلومات عن وجود نقاش جدي داخل " " بشأن نقطتين رئيسيتين، الاولى تقول بوجوب الرد بعد اتساع الاستهدافات الاسرائيلية وذلك عبر استهداف النقاط المحتلة داخل الاراضي ،والثانية تخشى من ان تتخذ اسرائيل من الرد ذريعة لشن حرب كبرى تستهدف "البيئة " في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب.ويبدو ان حظوظ التصويت على الفكرة الاولى ترتفع طالما "ان حرب الاستنزاف قائمة والخسائر تزداد يوما بعد يوم".