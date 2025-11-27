Advertisement

لبنان

نقاش داخل "الحزب" والتصويت وارد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-11-2025
افادت المعلومات عن وجود نقاش جدي داخل "حزب الله" بشأن نقطتين رئيسيتين، الاولى تقول بوجوب الرد بعد اتساع الاستهدافات الاسرائيلية وذلك عبر استهداف النقاط المحتلة داخل الاراضي اللبنانية، 
والثانية تخشى من ان تتخذ اسرائيل من الرد ذريعة لشن حرب كبرى تستهدف "البيئة الشيعية" في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب.
ويبدو ان حظوظ التصويت على الفكرة الاولى ترتفع طالما "ان حرب الاستنزاف قائمة والخسائر تزداد يوما بعد يوم".

المصدر: لبنان 24
