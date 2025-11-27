Advertisement

لبنان

واشنطن تُحدد للحكومة اللبنانية مهلة نهائية لنزع سلاح "الحزب".. وإلا!

Lebanon 24
27-11-2025 | 03:14
حددت الإدارة الأميركية للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الأول موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله، وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر. 
وحذرت المصادر من انه "إن لم تقم الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله فستتحمل مسؤولية ذلك". 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أطلق أمس الأربعاء تهديدات جديدة بالحرب على لبنان في حال لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام.

ونقلت القناة 7 العبرية عن كاتس قوله "لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام".

وهدد بأنه "إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

وأشار إلى "أننا لم نشهد وضعا أمنيا أفضل على الحدود الشمالية منذ عشرين عاما".

وكشف أن تل أبيب ستعيد أيضا النظر في موقفها بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان الذي يحتوي على عدد غير قليل من نقاط الضعف والقضايا الإشكالية.


