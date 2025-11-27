لقاء الهيئات الزراعية ناشدت الحكومة التشديد على قرار منع استيراد زيت الزيتون

اصدرت "لجنة وزيت الزيتون في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في " بيانا لمناسبة " لشجرة الزيتون"، ناشدت في خلاله الحكومة "التشديد على قرار منع استيراد زيت الزيتون وعدم اعطاء اجازات استيراد لاي كان، ⁠ومكافحة تهريب الزيت عبر الحدود والمعابر البرية بشكل فاعل، يشترك فيه الجيش مع جميع القوى والاجهزة الامنية".

واعلنت انه "على ال⁠رغم من المداهمات لبعض بؤر غش الزيت، ما زالت البؤر الاساسية موجودة وعاملة تضخ الزيت المزور والسرطان الى مدن لبنان"، ودعت مصلحة حماية المستهلك الى "تنظيم محاضر ضبط بدءا من داريا بمواكبة الجيش والقوى الامنية والاعلام الوطني، مع ضرورة الاعلان عن اسماء التجار المزورين"، وطالبت بـ"تنظيم محاضر ضبط بالمطاعم التي تخدع المستهلك وتقدم له زيت بذور نباتية مستورد ملون بتلوينات كيميائية خطيرة".

وتمنت على مؤسسة ليبنور "الالتزام برأي وبالكتب الموجهة من وزيري الزراعة والصناعة الاسبقين وتغيير البند المسمى زيت الزيتون الذي يباع بشكل واسع في المحلات التجارية، ويحتوي مكررا وهذه احدى الخدع التي صدرها المجلس الدولي لزيت الزيتون الى العالم لتشريع الغش التجاري، كما تمنت على وزارات الزراعة العربية التوقف عن انتاج وتوزيع اغراس الزيتون المجذر التي لا تتحمل العطش ولا الافات ولا التغيرات المناخية".

وختمت:"⁠بعد ان وصلت البكتيريا القاتلة للزيتون والى عدد من الزراعات ، ندعو الى منع استيراد جميع اغراس الزينة من جميع بلدان العالم ومنع استيراد جميع المنتجات النباتية من الدول التي سجل فيها ظهور للبكتيريا".