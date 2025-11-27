عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله وزير خارجية إيران

Advertisement

أكد عباس عراقجي، أن بلاده "لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للبنان"، مشددا على أن " وحزب الله هما من يتخذان قراراتهما بشكل مستقل".وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24" ، وصف عراقجي ما يشاع عن "ضعف بسبب أحداث "، بأنه "لا يتوافق مع الواقع".وبشأن الصراع مع والضربات الأميركية، قال عراقجي إن إيران "خرجت منتصرة" من جولة المواجهة الأخيرة، بما في ذلك القصف الأميركي في حزيران.أما ما يتعلق بالملف ، فأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "كانت دائما مستعدة للتفاوض"، غير أن "المشكلة تكمن في غياب الإرادة الحقيقية لدى الجانب الأميركي"، على حد قوله.وأضاف أن "تسعى إلى فرض الإملاءات والشروط بدلا من الدخول في مفاوضات جدية ومنصفة".وحول دور كوسيط محتمل بين وطهران، أشار عراقجي إلى وجود "ثقة متبادلة" بين الرياض وطهران.من جانب آخر، نفى حدوث "أي اتصال أو تواصل" مؤخرا مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أو مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.وشدد عراقجي على أن إيران "ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة المفاوضات ما لم يظهر الأميركيون استعدادا حقيقيا للتفاوض".