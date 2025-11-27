Advertisement

لبنان

إلى المستفيدين من برنامج "أمان"...اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
27-11-2025
اكدت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان انه "تمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر تشرين الثاني إبتداءً من الثلاثاء 25 تشرين الثاني. 
ويبلغ عدد المستفيدين 163,099 أسرة لبنانية، ما يعادل 776,683 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 19,167,774$". 
 
