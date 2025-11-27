إلى المستفيدين من برنامج "أمان"...اليكم هذا الخبر

Advertisement

اكدت الإجتماعية في بيان انه "تمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر تشرين الثاني إبتداءً من الثلاثاء 25 تشرين الثاني.ويبلغ عدد المستفيدين 163,099 أسرة لبنانية، ما يعادل 776,683 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 19,167,774$".