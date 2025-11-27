Advertisement

لبنان

ماغي فرح ورونق الاعلام المرئي

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:26
ابرزت اطلالة  الاعلامية ماغي فرح  على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBC، مواكبة لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر لتركيا ولبنان، صورة بهية لاعلام أصيل ومتجدد يحتاج اليه لبنان في الزمن الصعب الذي يمر فيه بعيدا عن  السجالات والمبارزات السياسية التي تزيد من الشحن الذي لا طائل منه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

