ماغي فرح ورونق الاعلام المرئي

ابرزت اطلالة الاعلامية ماغي فرح على شاشة المؤسسة للارسال LBC، مواكبة لزيارة قداسة البابا لتركيا ولبنان، صورة بهية لاعلام أصيل ومتجدد يحتاج اليه في الزمن الصعب الذي يمر فيه بعيدا عن السجالات والمبارزات السياسية التي تزيد من الشحن الذي لا طائل منه.

Advertisement