لبنان

كبارة استقبل نقيب المحامين في طرابلس

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:34
Doc-P-1447596-638998545741980589.jpg
Doc-P-1447596-638998545741980589.jpg photos 0
استقبل النائب كريم كبارة في منزله، نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر يرافقه أعضاء مجلس النقابة.
وأكد كبارة خلال اللقاء "أن هذه الزيارة كانت فرصة لتقديم التهنئة للنقيب والمجلس الجديد، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم، لما لنقابة المحامين من دور أساسي في ترسيخ منطق العدالة والدفاع عن القوانين وحقوق الناس".

وشدد على "أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية والنقابية لما فيه خير طرابلس ولبنان عموما"، مؤكدا ثقته "أن النقابة ستبقى الصوت الحر المدافع عن الحق".
 
نقابة المحامين

المجلس الجديد

نقيب المحامين

مجلس النقابة

كريم كبارة

مروان ضاهر

طرابلس

ون بين

