أبو جودة: زيارة البابا تحمل رسائل دينية واجتماعية وسياسية وتعكس هوية لبنان المميزة

عقد رئيس بلدية - بقنايا زرد ابو جودة مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، أعلن فيه إنجاز التحضيرات والترتيبات لاستقبال البابا لاوون في دير ، وعن المسابقة الوطنية لخلق مجسم وجدارية تخلدان زيارة البابا للبنان، موجهة لطلاب الجامعات.واستهل ابو جودة مؤتمره بالاشارة الى أن "زيارة قداسة البابا لجل الديب - بقنايا ودير الصليب بالتحديد، هي بحد ذاتها حدث تاريخي. فهذا الصرح ليس من المعالم السياحية والسياسية والاجتماعية والدينية الاستراتيجية في البلد، لذا قوة البابا لاوون بالتحديد، تكمن في انه يعلم ماذا يوجد في قلب هذا الدير من عطاءات وخدمات وتضحيات تصل الى حد بذل الذات".واعتبر انه "بعد هذه الزيارة سيأخذ هذا المكان حقه هو وكل القيمين عليه، فجميعنا يجب ان يهتم باستمرار رسالته، وخصوصا الاخت ماري مخلوف التي نوجه اليها التحية تقديرا للعمل الذي تقوم به الى جانب الراهبات والفريق المعاون"، مذكرا بأن "أبونا يعقوب الكبوشي حاضر في هذه الزيارة، حيث بفضل قداسته تقدس ايضا دير الصليب".وبالنسبة للبلدية، اكد ابو جودة انها "قامت بواجباتها"، مثنيا على "التعاون مع القوى الأمنية"، وقال: "أنجزنا التحضيرات كلها، من تزفيت الطرقات الى تزيينها"، شاكرا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني "الذي قام بواجباته على اكمل وجه، والسيدة الأولى نعمت عون التي كانت حاضرة في كل لحظة ومواكبة لكل التفاصيل".ووجه ابو جودة رسالة الى أهالي جل الديب - بقنايا وأهالي المتن ، "للمشاركة في استقبال البابا. فصحيح انها زيارة لجل الديب - بقنايا، لكن جل الديب بوابة المتن، وكل أهل المتن ولبنان مدعوون للقاء البابا في مكان وجوده، وخصوصا في الساحة الخارجية للدير وعلى كل الطرقات"، وشدد على ان "كل الترتيبات اللوجستية مؤمنة وشرطة البلدية ستواكب المواطنين بالتعاون مع القوى الأمنية لايجاد اماكن ركن السيارات والوصول الى مكان الحدث"، مجددا دعوته "للمشاركة بكثافة لنوثق هذه الزيارة التاريخية التي قد لا تتكرر على المدى المنظور".كما أعلن أبو جودة، "إطلاق اسم "جادة لاوون الرابع عشر" على الشارع الممتد من ساحة جل الديب إلى ساحة سان جورج، تخليدا لزيارته الينا"، وقال: "كي لا تكون هذه الزيارة عابرة، نطلق اليوم المسابقة الوطنية لتخليدها، والتي تهدف الى خلق ساحة تضم منحوتة رمزية ولوحة فنية تلخص زيارته لكل ، ترسم على الجدار الخارجي لدير الصليب. وكي يكون هذا الامر على قياس بلدنا المليء بالمواهب والطاقات، نتوجه بهذه المسابقة الى طلاب الجامعات، لتشترك فيها كل أكاديميات الفنون الجميلة والهندسة والديزاين. وقد وجهنا الرسائل الى الجهات المعنية".ولفت الى ان "هذه المسابقة ستدوم لاشهر عدة لاتاحة الوقت الكافي للمشاركين من اجل تجسيد افضل رمزية لهذه الزيارة"، وشدد على ان "هذه الزيارة تحمل رسائل سياسية واجتماعية ودينية كثيرة، فبلدنا بحاجة الى السلام والمزيد من الصلاة والقداسة. وبالتالي فاننا نطلق ، على أن يكون هناك لجنة من الخبراء لتقويم اعمال المشاركين واختيار عدد معين من الرابحين، وهناك جوائز تحفيزية وتشجيعية لكل المشاركين الذين سيفوزون أو الذين كانت أعمالهم مميزة"، وقال: "أنا متأكد إن كل الأعمال ستكون مميزة، لأن الشباب اللبناني هو شباب متميز ومتفوق ويجب ان يخلدوا معنا زيارة البابا للبنان".وختم شاكرا "اهل الاعلام، وهم الاساس في هذه الورشة الوطنية التي ستكون الدليل لقداسة البابا على انه يزور بلدا مميزا وفريدا في هذا الشرق، خصوصا لما يتمتع به من حرية وانتم الدليل على ذلك".