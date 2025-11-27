إغلاق مزار سيدة لبنان في هذه الأيام

نشرت صفحة "مزار سيدة في " عبر حسابها على إعلاناً جاء فيه:

"تعلم إدارة مزار سيّدة لبنان أنّ المزار سيُقفل أبوابه أمام الزوّار ابتداءً من الأحد 30 تشرين الثاني، الساعة 3 بعد الظهر، حتى الثلاثاء 2 كانون الأوّل، الساعة 10 صباحًا، وذلك تزامنًا مع زيارة قداسة البابا إلى لبنان.

كما تُعلن الإدارة إلغاء كل الاحتفالات الليتورجية خلال هذه الفترة".