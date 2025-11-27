Advertisement

لبنان

إغلاق مزار سيدة لبنان في هذه الأيام

Lebanon 24
27-11-2025 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1447626-638998578960116215.jpg
Doc-P-1447626-638998578960116215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صفحة "مزار سيدة لبنان في حريصا" عبر حسابها على فيسبوك إعلاناً جاء فيه: 
Advertisement
 
"تعلم إدارة مزار سيّدة لبنان أنّ المزار سيُقفل أبوابه أمام الزوّار ابتداءً من الأحد 30 تشرين الثاني، الساعة 3 بعد الظهر، حتى الثلاثاء 2 كانون الأوّل، الساعة 10 صباحًا، وذلك تزامنًا مع زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.
كما تُعلن الإدارة إلغاء كل الاحتفالات الليتورجية خلال هذه الفترة". 
 
مواضيع ذات صلة
دياب للأبيض: نحتاج دولة سيّدة وأحراراً منفتحين لإنقاذ لبنان
lebanon 24
27/11/2025 17:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
lebanon 24
27/11/2025 17:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد مثّلت لبنان في قمّة التنمية الاجتماعية - الدوحة: يدعو لبنان إلى الوقف الفوري للهجمات على أراضيه
lebanon 24
27/11/2025 17:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
استمر 43 يوماً.. ترامب أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
27/11/2025 17:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الرابع عشر

فيسبوك

لبنان

لاوون

بابا

دارت

سبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:08 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24