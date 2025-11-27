الراعي: كلام البابا حول السلام ليس بالمعنى السياسي ولا يعني السلام مع اسرائيل حتما

قال البطريرك : "لم ادع الى وكموارنة ليس لدينا اي كتدرائية او ابرشية او رعايا هناك".

وأضاف في حديث عبر الـ"ال بي سي": "في تركيا عدد كبير من الكنائس وسيَدعو البابا لاوون إلى وحدة الإيمان ووحدة الكنائس".

وتابع قائلاً: "البابا سيتطرق الى موضوع المجزرة الأرمنية ولكن لا أعلم كيف سيطرحه لأنه موضوع حساس جدا".

وقال: "قداسة البابا سيتحدث عن ميزة التعددية والثقافية في وعتب البابا ليس على الكنيسة بل على الدولة خاصة وأن الكنيسة تحافظ على التعددية ولذلك هي موجودة في كل المناطق".

وأضاف: "كلام البابا حول السلام ليس بالمعنى السياسي والسلام واجب على كل انسان وليس يعني مع اسرائيل حتما".

وتابع قائلاً: "لا أعتقد أن هناك تقسيمات في المنطقة ولكن لبنان صغير وأضع نقطة استفهام على دول العالم وأسألهم: هل بالفعل يريدون السلام؟"