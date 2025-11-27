Advertisement

لبنان

الراعي: كلام البابا حول السلام ليس بالمعنى السياسي ولا يعني السلام مع اسرائيل حتما

Lebanon 24
27-11-2025 | 09:34
Doc-P-1447629-638998583369523630.jpg
Doc-P-1447629-638998583369523630.jpg photos 0
قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: "لم ادع الى تركيا وكموارنة ليس لدينا اي كتدرائية او ابرشية او رعايا هناك".
وأضاف الراعي في حديث عبر الـ"ال بي سي": "في تركيا عدد كبير من الكنائس وسيَدعو البابا لاوون إلى وحدة الإيمان ووحدة الكنائس".
 
وتابع قائلاً: "البابا سيتطرق الى موضوع المجزرة الأرمنية ولكن لا أعلم كيف سيطرحه لأنه موضوع حساس جدا". 
 
وقال: "قداسة البابا سيتحدث عن ميزة التعددية الدينية والثقافية في لبنان وعتب البابا ليس على الكنيسة بل على الدولة خاصة وأن الكنيسة تحافظ على التعددية ولذلك هي موجودة في كل المناطق". 
 
 
وأضاف: "كلام البابا حول السلام ليس بالمعنى السياسي والسلام واجب على كل انسان وليس يعني مع اسرائيل حتما". 
 
وتابع قائلاً: "لا أعتقد أن هناك تقسيمات في المنطقة ولكن لبنان صغير وأضع نقطة استفهام على دول العالم وأسألهم: هل بالفعل يريدون السلام؟"
 
واعتبر أن "الكنيسة تقوم بجهد كبير حتى تؤمن مساعدات للطلاب والبرهان أن الطلاب ما زالوا موجودين في مدارسنا والمدارس تسعى للحافظ على معلميها وطلابها وهي مضطرة لزيادة الاقساط". 
 
 
