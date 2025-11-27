لبنان يشارك بقوة في المعرض الدولي للقطاع الحيواني رغم التحديات

Advertisement

شارك لوزارة الزراعة ، المهندس لويس ، في فعاليات المعرض الدولي للقطاع الحيواني في وأفريقيا (VIV MEA 2025) في ، أحد أبرز المعارض العالمية لمستلزمات الإنتاج الحيواني، والذي يجمع المنتجين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.رافق لحود في جولته على أجنحة الشركات اللبنانية كل من سفير في طارق منيمنة، والملحق الاقتصادي رالف نعمة، ورئيس النقابة اللبنانية للدواجن ويليام ، حيث اطلع الوفد على مستلزمات الإنتاج الحيواني اللبنانية التي لاقت استحسان الزوار والمستوردين لمستواها العالي ومواصفاتها التنافسية.وأشاد لحود باسم الدكتور نزار هاني بالمشاركين اللبنانيين، مؤكدًا أن هذه المشاركة تُبرز القدرة الإنتاجية والتميز النوعي للمنتجات اللبنانية في ، وأن جودة مستلزمات الإنتاج الحيواني اللبنانية تمثل "وجه لبنان الإيجابي في العالم".وأشار إلى استمرار بدعم وتسويق المنتجات الوطنية عبر التعاون مع السفارات اللبنانية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية ودعم القطاع الوطني وتحريك العجلة الاقتصادية.وعلى هامش المعرض، شارك لحود وبطرس في ورش عمل فنية متخصصة بالإنتاج الحيواني، خصوصًا في قطاع الدواجن، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية.