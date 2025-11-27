24
لبنان
لبنان يشارك بقوة في المعرض الدولي للقطاع الحيواني رغم التحديات
Lebanon 24
27-11-2025
|
09:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك
المدير العام
لوزارة الزراعة
اللبنانية
، المهندس لويس
لحود
، في فعاليات المعرض الدولي للقطاع الحيواني في
الشرق الأوسط
وأفريقيا (VIV MEA 2025) في
أبو ظبي
، أحد أبرز المعارض العالمية لمستلزمات الإنتاج الحيواني، والذي يجمع المنتجين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
رافق لحود في جولته على أجنحة الشركات اللبنانية كل من سفير
لبنان
في
الإمارات
طارق منيمنة، والملحق الاقتصادي رالف نعمة، ورئيس النقابة اللبنانية للدواجن ويليام
بطرس
، حيث اطلع الوفد على مستلزمات الإنتاج الحيواني اللبنانية التي لاقت استحسان الزوار والمستوردين لمستواها العالي ومواصفاتها التنافسية.
وأشاد لحود باسم
وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني بالمشاركين اللبنانيين، مؤكدًا أن هذه المشاركة تُبرز القدرة الإنتاجية والتميز النوعي للمنتجات اللبنانية في
الأسواق العالمية
، وأن جودة مستلزمات الإنتاج الحيواني اللبنانية تمثل "وجه لبنان الإيجابي في العالم".
وأشار إلى استمرار
وزارة الزراعة
بدعم وتسويق المنتجات الوطنية عبر التعاون مع السفارات اللبنانية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية ودعم القطاع الوطني وتحريك العجلة الاقتصادية.
وعلى هامش المعرض، شارك لحود وبطرس في ورش عمل فنية متخصصة بالإنتاج الحيواني، خصوصًا في قطاع الدواجن، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية.
لبنان
إقتصاد
الأسواق العالمية
وزارة الزراعة
المدير العام
وزير الزراعة
الشرق الأوسط
اللبنانية
الإمارات
أفريقيا
تابع
