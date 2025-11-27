Advertisement

لبنان

لبنان يشارك بقوة في المعرض الدولي للقطاع الحيواني رغم التحديات

Lebanon 24
27-11-2025 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1447631-638998584870309743.jpeg
Doc-P-1447631-638998584870309743.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية، المهندس لويس لحود، في فعاليات المعرض الدولي للقطاع الحيواني في الشرق الأوسط وأفريقيا (VIV MEA 2025) في أبو ظبي، أحد أبرز المعارض العالمية لمستلزمات الإنتاج الحيواني، والذي يجمع المنتجين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
Advertisement

رافق لحود في جولته على أجنحة الشركات اللبنانية كل من سفير لبنان في الإمارات طارق منيمنة، والملحق الاقتصادي رالف نعمة، ورئيس النقابة اللبنانية للدواجن ويليام بطرس، حيث اطلع الوفد على مستلزمات الإنتاج الحيواني اللبنانية التي لاقت استحسان الزوار والمستوردين لمستواها العالي ومواصفاتها التنافسية.

وأشاد لحود باسم وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بالمشاركين اللبنانيين، مؤكدًا أن هذه المشاركة تُبرز القدرة الإنتاجية والتميز النوعي للمنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية، وأن جودة مستلزمات الإنتاج الحيواني اللبنانية تمثل "وجه لبنان الإيجابي في العالم".

وأشار إلى استمرار وزارة الزراعة بدعم وتسويق المنتجات الوطنية عبر التعاون مع السفارات اللبنانية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية ودعم القطاع الوطني وتحريك العجلة الاقتصادية.

وعلى هامش المعرض، شارك لحود وبطرس في ورش عمل فنية متخصصة بالإنتاج الحيواني، خصوصًا في قطاع الدواجن، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية.
مواضيع ذات صلة
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
lebanon 24
27/11/2025 17:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: اللبنانيون سيبقون رغم الجراح والتحديات ثابتين في دفاعهم عن وطنهم وحقوقهم
lebanon 24
27/11/2025 17:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إليسا تغرد بمناسبة عيد الاستقلال: حب لبنان لا يتغير رغم التحديات
lebanon 24
27/11/2025 17:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يطمئن: مخزون السمك في لبنان مستقر رغم التحديات
lebanon 24
27/11/2025 17:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الأسواق العالمية

وزارة الزراعة

المدير العام

وزير الزراعة

الشرق الأوسط

اللبنانية

الإمارات

أفريقيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:08 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24