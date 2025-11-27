Advertisement

لبنان

مرقص: الإعلام اللبناني ملتزم بالدقة والمساواة وحماية الفئات المهمشة

Lebanon 24
27-11-2025 | 09:42
Doc-P-1447633-638998586414589807.png
Doc-P-1447633-638998586414589807.png photos 0
شارك وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد أجندة المرأة والسلام والأمن، الذي عقد في فندق فينيسيا، بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز الأمن على المستويين المحلي والدولي.
ونظم المؤتمر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وناقش السياسات والممارسات لتعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام والأمن، إلى جانب استعراض التجارب الدولية والخبرات العملية في هذا المجال.

وخلال المؤتمر، رد الوزير مرقص على سؤال يتعلق بدور الإعلام في حماية الفئات المهمشة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع الإعلام الخاص والعام، خصوصًا تلفزيون لبنان، إذاعة لبنان، والوكالة الوطنية للإعلام، على توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، ومراجعة التعابير المستخدمة لضمان عدم المساس بالكرامة الإنسانية.

وأشار مرقص إلى أن الكرامة الإنسانية قيمة ثابتة مشتركة بين الجميع، مضيفًا أن تلفزيون لبنان الجديد يلتزم بتوفير لغة الإشارة ويضمن هذه الخدمة رغم التحديات المالية، مع الحفاظ على خطاب إعلامي مدروس يضمن المساواة ويحفظ كرامة الإنسان.
