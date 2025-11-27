مرقص: الإعلام اللبناني ملتزم بالدقة والمساواة وحماية الفئات المهمشة

Advertisement

شارك بول ، في مؤتمر إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد أجندة المرأة والسلام والأمن، الذي عقد في فندق فينيسيا، بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز الأمن على المستويين المحلي والدولي.ونظم المؤتمر لشؤون المرأة (NCLW) بالتعاون مع هيئة للمرأة، وناقش السياسات والممارسات لتعزيز مشاركة عمليات السلام والأمن، إلى جانب استعراض التجارب الدولية والخبرات العملية في هذا المجال.وخلال المؤتمر، رد الوزير مرقص على سؤال يتعلق بدور الإعلام في حماية الفئات المهمشة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع الإعلام الخاص والعام، خصوصًا تلفزيون ، إذاعة لبنان، والوكالة ، على توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، ومراجعة التعابير المستخدمة لضمان عدم المساس بالكرامة الإنسانية.وأشار مرقص إلى أن الكرامة الإنسانية قيمة ثابتة مشتركة بين الجميع، مضيفًا أن تلفزيون لبنان الجديد يلتزم بتوفير لغة الإشارة ويضمن هذه الخدمة رغم التحديات المالية، مع الحفاظ على خطاب إعلامي مدروس يضمن المساواة ويحفظ كرامة الإنسان.