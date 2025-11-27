عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا

Advertisement

عقد رئيس بلدية عنايا – كفربعال في قضاء ، مارك عبود، والمسؤول الإعلامي في دير مار مارون عنايا، الأب يوسف متى، مؤتمرًا صحافيًا أعلنوا فيه التحضيرات الخاصة بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى ضريح القديس شربل، موضحين الترتيبات اللوجستية لتسهيل وصول المؤمنين واستقبال قداسته تعبيرًا عن تقديرهم لهذه الزيارة التاريخية. وأكد عبود أن زيارة البابا ستكون "عرسًا روحانيًا إيمانيًا طال انتظاره"، متوقعًا أن تكرس هذه الزيارة دير مار شربل مزارًا دينيًا عالميًا، مضيفًا أن شعار الزيارة سيكون "عنايا تستقبل البابا ومعه بركة السماء"، مشددًا على أهمية مشاركة أبناء بشكل كثيف.وأشار عبود إلى الإجراءات اللوجستية الخاصة بحركة المرور، حيث سيبقى أوتوستراد جبيل – عنايا مفتوحًا باتجاه عنايا فقط من الساعة ٥:٠٠ صباحًا، على أن يتم إقفال الطريق بالكامل عند الساعة ٨:٣٠ صباحًا عند كنيسة مار جرجس – جبيل، ويشمل الإقفال جميع المداخل الداخلية للبلدة عند الساعة ٩:١٥ صباحًا، مع استثناء مسارات محددة لبلدات إهمج، طورزيا، بلاط، مشمش، لحفد، عمشيت، حجولا، بنتاعل أو بشتليدة وحبوب، بالإضافة إلى مسارات مخصصة لسيارات الإسعاف والطوارئ.وأوضح عبود طريقة وصول المؤمنين إلى نقاط التجمع من ساحة الدير وصولًا إلى حاجز الجيش عند مدخل بلدة عنايا، أو من جهة بلدات مشمش، العويني، وحجولا، مؤكدًا ضرورة وصول جميع المشاركين بين الساعة ٥:٠٠ و٨:٣٠ صباحًا، وبعد ذلك لن يكون من الممكن الانضمام إلى نقاط التجمع. وأوضح أن المشاركين سيتم نقلهم عبر فانات مخصصة مجانية من نقاط المواقف إلى نقاط التجمع، مع توفير أوراق ملونة لتسهيل العودة إلى سياراتهم أو الحافلات بعد انتهاء الاحتفال.كما نوّه الأب يوسف متى بأن زيارة قداسة البابا تحمل رسالة سلام ومحبة للبنان وبلدان ، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع المنظمين لضمان نجاح الزيارة، ومشيرًا إلى أن ساحة الدير ستكون مغلقة مساء الأحد – الاثنين لضبط تنظيم الحشود.وشمل برنامج الزيارة وصول البابا إلى الدير عند الساعة ٩:٤٥ صباحًا، حيث سيستقبله الرئيس العام للرهبانية الأب هادي محفوظ ورئيس الدير الأب ميلاد طربيه، بحضور المسؤولين اللبنانيين. تلي ذلك زيارة ضريح القديس شربل للصلاة وإضاءة الشموع على أنغام التراتيل ، ثم الجلوس على العرش وكلمة ترحيبية من الأب هادي محفوظ، يليها كلمة لقداسة البابا، وتبادل الهدايا والصور التذكارية، وزيارة متحف الدير مع الوفد المرافق.لتمكين المواطنين من متابعة الحدث، سيتم النقل المباشر عبر القناة الرسمية للرهبانية اللبنانية المارونية على يوتيوب، وكذلك عبر حسابات الرهبانية على وسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، مع توفير قناة واتساب لمواكبة تفاصيل الزيارة لحظة بلحظة عبر الرابط الخاص بالرهبانية.وشدد الأب متى على أن المجال مفتوح لكل من يرغب بالمشاركة في استقبال قداسة البابا، مؤكّدًا أن هذه الزيارة تمثل حدثًا تاريخيًا وروحانيًا سيخلد في ذاكرة بلدة عنايا والمجتمع بشكل عام.