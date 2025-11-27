أحمد الحريري زار دريان: لتعزيز وحدة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الأمين العام لتيار أحمد ووفدًا ضم مخاتير وفعالياتها وأعضاء من المكتبين السياسي والتنفيذي للتيار.وأكد الحريري أن اللقاء تناول هموم المواطنين اليومية سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مؤكدًا وقوفه ووقوف خلف سماحة المفتي في مواقفه الوطنية والعربية والإسلامية، وبالأخص الدفاع عن حقوق الطائفة السنية وحفظ التوازن الوطني.وأشار الحريري إلى دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، داعيًا جميع الأطراف الموقعة على الالتزام به، ولفت إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته تجاه الاعتداءات المستمرة على .وحذر من المنطق القائم على الإبقاء على السلاح خارج سلطة الدولة، مؤكدًا أن ذلك يعرّض لبنان والجيش للخطر، ودعا الجميع إلى دعم الجيش اللبناني كجامعة لكل اللبنانيين، وتمكينه من القيام بمهامه الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، مع التشديد على دور " " والرئيس في تجنيب البلاد أي حرب جديدة.وختم الحريري بالتأكيد على الالتفاف حول وحدة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا، مشيرًا إلى خيارين أمام اللبنانيين: الاستقرار والازدهار عبر المحيط العربي، أو الخراب والدمار، معربًا عن أمله في اختيار مسار الاستقرار والسلام والازدهار، بدعم من رؤية رئيس الجمهورية العماد جوزاف