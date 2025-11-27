Advertisement

لبنان

رسامني والخير يطلقان كورنيش المنية الجديد: خطوة لتحسين حياة الأهالي

Lebanon 24
27-11-2025 | 10:27
افتتح وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والنائب أحمد الخير الكورنيش البحري للمنية الإدارية، بحضور النواب وليد البعريني ومحمد يحيا، وقائمقام المنية جان خولي، ومستشار الوزير المهندس عصام قصقص، ورؤساء البلديات وفاعليات سياسية واجتماعية ودينية، إلى جانب حشد من الأهالي.
وجاء المشروع في إطار رؤية اتحاد بلديات المنية لإنشاء واجهة بحرية حضارية وآمنة تشكل متنفسًا لأهالي المدينة ومقصداً للزوار، معربة عن شكرها للوزير رسامني على دعمه المستمر، وللنائب أحمد الخير على جهوده ومكرمته التي ساهمت في إنجاز المشروع. كما جدد الاتحاد المطالبة بمعالجة ملف الضم والفرز العالق منذ عام 1998 لما له من أثر مباشر على التنمية العمرانية وتنظيم الأملاك في المدينة.

وأكد النائب أحمد الخير أن الكورنيش الجديد يمثل رئة جديدة للمنية، ولفت إلى أن المشروع ليس مجرد رصيف أو طريق، بل خطوة تنموية واجتماعية تهدف إلى تحسين حياة الأهالي، مؤكدًا أن هذه المبادرة هي بداية لسلسلة مشاريع ستعيد للمنية رونقها ودورها الحضاري.

وأشاد الوزير فايز رسامني بالشراكة بين القطاع العام والمبادرات المحلية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًا للتكافل الوطني. وأضاف أن الكورنيش سيدعم الحركة السياحية والاقتصادية في الشمال، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم كل جهود التنمية المتوازنة لخدمة أهالي المنية والشمال ولبنان.

اختتم الاحتفال بازاحة الستار عن لوحة تذكارية وإطلاق مناطيد ملونة بعلم لبنان، احتفالًا بالإنجاز الجديد للمدينة.
