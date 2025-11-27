رسامني والخير يطلقان كورنيش المنية الجديد: خطوة لتحسين حياة الأهالي

Advertisement

افتتح وزير الأشغال العامة والنقل والنائب البحري للمنية الإدارية، بحضور النواب ومحمد يحيا، وقائمقام جان خولي، ومستشار الوزير المهندس عصام قصقص، ورؤساء البلديات وفاعليات سياسية واجتماعية ودينية، إلى جانب حشد من الأهالي.وجاء المشروع في إطار رؤية لإنشاء واجهة بحرية حضارية وآمنة تشكل متنفسًا لأهالي المدينة ومقصداً للزوار، معربة عن شكرها للوزير رسامني على دعمه المستمر، وللنائب أحمد الخير على جهوده ومكرمته التي ساهمت في إنجاز المشروع. كما جدد الاتحاد المطالبة بمعالجة ملف الضم والفرز العالق منذ عام 1998 لما له من أثر مباشر على التنمية العمرانية وتنظيم الأملاك في المدينة.وأكد النائب أحمد الخير أن الكورنيش الجديد يمثل رئة جديدة للمنية، ولفت إلى أن المشروع ليس مجرد رصيف أو طريق، بل خطوة تنموية واجتماعية تهدف إلى تحسين حياة الأهالي، مؤكدًا أن هي بداية لسلسلة مشاريع ستعيد للمنية رونقها ودورها الحضاري.وأشاد الوزير فايز رسامني بالشراكة بين القطاع العام والمبادرات المحلية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًا للتكافل الوطني. وأضاف أن الكورنيش سيدعم الحركة السياحية والاقتصادية في ، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم كل جهود التنمية المتوازنة لخدمة أهالي المنية والشمال ولبنان.اختتم الاحتفال بازاحة الستار عن لوحة تذكارية وإطلاق مناطيد ملونة بعلم ، احتفالًا بالإنجاز الجديد للمدينة.