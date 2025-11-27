هذه أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

انتهت جلسة الني ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، واليت حضرها وزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن ، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد ، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وعرض وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، موضحاً أنّ مجلس الوزراء صادق على معظم بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف.

ولفت إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام جدّد التأكيد على متابعة تنفيذ خطة الجيش المتصلة بملف السلاح من خلال التقارير الشهرية التي يرفعها الجيش إلى المجلس.



وأشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء استعرض عرض وزيرة التربية ريما كرامي بشأن ملف التفرّغ ، حيث شرحت الآلية والمعايير المعتمدة، فيما طلب الوزراء استكمال التفاصيل لعرضها في الجلسة المقبلة قبل متابعة البحث في الملف.



كما أفاد بأنّ المجلس تابع عرض وزيرة البيئة تمارا الزين حول المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات مرفأ ، وكلّف لجنة وزارية إعداد المقترحات اللازمة في هذا الخصوص.



وختم بالإشارة إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على تسمية المبنى المستحدث في المستشفى الحكومي في الكرنتينا باسم الشيخ تميم بن حمد الثاني.