أمن الدولة أوقفت "الديك" في بعلبك... ما الذي ضُبِطَ بحوزته؟

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار متابعتها المستمرة لظاهرة السلاح المتفلّت، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية ـ الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، بتاريخ 26/11/2025 في ، كلًّا من اللبنانيَّين (ع.ص.) الملقّب بـ"الديك" والمطلوب بعدّة مذكرات توقيف، و(م.ط.)، وقد ضبطت أسلحة حربية ومماشط وعتادًا عسكريًا وأجهزة لاسلكية.أجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة المختص.