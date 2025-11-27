Advertisement

لبنان

أمن الدولة أوقفت "الديك" في بعلبك... ما الذي ضُبِطَ بحوزته؟

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:01
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها المستمرة لظاهرة السلاح المتفلّت، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك ـ الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، بتاريخ 26/11/2025 في مدينة بعلبك، كلًّا من اللبنانيَّين (ع.ص.) الملقّب بـ"الديك" والمطلوب بعدّة مذكرات توقيف، و(م.ط.)، وقد ضبطت أسلحة حربية ومماشط وعتادًا عسكريًا وأجهزة لاسلكية.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24