لبنان

عبد الله وعلامة في ممثلية الاتحاد الأوروبي لبحث الملفات الصحية والاجتماعية

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:12
زار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب فادي علامة، بعثة الاتحاد الأوروبي المعنيّة بقطاعَي الصحة والشؤون الاجتماعية في مقرّ ممثلية الاتحاد الأوروبي في بيروت.
وخلال الاجتماع، عُرضت ملفات مشاريع القوانين المطروحة وتمّ التوقف عند السياسات المرتبطة بها، مع بحث سُبل تطوير التعاون بين الجانبين لدعم العمل التشريعي والقطاعي.
لجنة العلاقات الخارجية

الشؤون الاجتماعية

الاتحاد الأوروبي

بلال عبد الله

لجنة الصحة

عبد الله

بلال عبد

14:17 | 2025-11-27
14:16 | 2025-11-27
14:14 | 2025-11-27
14:00 | 2025-11-27
13:49 | 2025-11-27
13:20 | 2025-11-27
