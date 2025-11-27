الجيش ينشر فيديوهات من الجلسة الحوارية التي جرت بين العماد هيكل وطلاب جامعة الروح القدس

جلسة حوارية بين قائد الجيش وطلاب جامعة الروح القدس- الكسليك#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/qOenQqmOjF
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 27, 2025
أسئلة الطلاب عن خطة حصر السلاح وعن ميزانية الجيش وعن الحلم بوطن سيد حر ومستقل وعن تجربته بنهر البارد#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/vA77J6QwDn
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 27, 2025
