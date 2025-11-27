Advertisement

لبنان

الجيش ينشر فيديوهات من الجلسة الحوارية التي جرت بين العماد هيكل وطلاب جامعة الروح القدس

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:09
نشرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه عبر حسابها على منصة "إكس" فيديوهات من الجلسة الحوارية التي جرت بين قائد الجيش رودولف هيكل وطلاب جامعة الروح القدس – الكسليك.
 
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

جامعة الروح القدس

مديرية التوجيه

الجيش اللبناني

قيادة الجيش

رودولف هيكل

نهر البارد

قائد الجيش

